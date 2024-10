Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, pidió que todos los partidos políticos se unieran para estar en contra de actos terroristas como los ocurridos en el estado de Guanajuato.

El priísta manifestó que ante este tipo sucesos es necesario estar unidos sin importar los colores, pues subrayó que es un tema que afecta a todo México.

Cabe señalar que este jueves 24 de octubre se reportaron al menos dos explosiones en municipios de Guanajuato, los cuales dejaron un saldo de al menos 5 policías heridos.

En comparecencia ante medios de comunicación, Rubén Moreira lanzó un llamado para que integrantes de todos los partidos políticos se unieran en contra de los actos ocurridos en Guanajuato.

Además, dichas acciones fueron calificadas por el coordinador del PRI en el Congreso como terrorismo, los cuales dijo deben ser actos condenables, además de considerarlos “una secuela” de la violencia que azota gran parte del territorio nacional.

Por tal motivo Rubén Moreira insistió en que ante este tipo de hechos es necesario fortalecer las instituciones en nuestro país, y no debilitarlas como acusó busca hacer el oficialismo.

Aunado a esta situación indicó que el nuevo gobierno federal debe asumir su responsabilidad en materia de seguridad, y reforzar sus acciones para evitar que actos terroristas ocurran en México, además de evitar casos como lo sucedido con Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero.

“Ahora mismo hay que fortalecer instituciones, no debilitarlas, este atentado terrorista que sucedió en Guanajuato no solamente es condenable, es una secuela, uno más en la secuela de violencia que tiene la nación, pero colocar aparatos explosivos de ese tipo son actos de terrorismo. Más allá de qué partido somos, tenemos que unirnos para enfrentar esto que está sucediendo... Me preocupa muchísimo lo que acontece, lo que pasó en Chilpancingo no sabemos ahora mismo cuál es la ruta para resolverlo, Sinaloa está envuelto en llamas, Chiapas igual, esto de Guanajuato es terrible. Tenemos que unirnos, no puede haber actos de terrorismo como estos”.

Rubén Moreira