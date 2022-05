Jenarito… salúdeme a su madre hoy en su día.



Recomendación de capitalista, no se meta en lo que no le importa, no escupa para arriba y recuerde… si se sube, lo voy a pasear 😂



Un abrazo, saludos desde mi iPhone… mejor póngase a trabajar que para eso le pagamos ✌🏼😉 https://t.co/lYllG3l77V