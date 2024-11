Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, fue captado viajando en un helicóptero privado, y ante cuestionamientos, adivrtió que se le verá seguido en dicho medio de transporte.

Hoy miércoles 13 de noviembre circuló un video de baja calidad en donde se observa al diputado morenista Ricardo Monreal abordar un helicóptero privado junto al legislador Pedro Haces.

Las imágenes fueron severamente criticadas al ir en contra de la austeridad republicana, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación, que hoy continúa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal fue cuestionado en entrevista sobre el uso de helicóptero privado, a lo que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados confirmó el uso del mismo y su ocupación constante.

¿Austeridad? Eso se acabó en la 4T sus lideres y diputados no se andan con miserias y viajan en helicóptero con todo y su séquito. Aquí se ve a @RicardoMonrealA y su comitiva de diputados, entre ellos su mano derecha @PedrohacesO abordar la aeronave que los trasladará comodamente pic.twitter.com/Q9AWcUtYsT — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) November 13, 2024

¿Por qué Ricardo Monreal viajó en helicóptero privado? Esto dijo

Al ser cuestionado sobre su viaje en helicóptero privado junto a Pedro Haces, Ricardo Monreal no negó la información, sino que afirmó que hace uso de estas aeronaves desde que fue gobernador de Zacatecas en el periodo 1998-2004.

“Sí es cierto, yo desde que era gobernador, y después, de vez en cuando uso vehículos así, tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años”. Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal informó que hace uso de este tipo de vehículos privados cuando hay emergencias o alguna urgencia que necesita atender, además de que aclaró que los gastos no corren por parte del erario o la Cámara de Diputados.

“Lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias, no es a cargo del erario, no es cargo de la cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme y que nos acompañen”. Ricardo Monreal

Sin embargo, el diputado de Morena no detalló cuál fue el motivo por el que tuvo que recurrir al uso del helicóptero privado en esta ocasión.

Ricardo Monreal dice que se le verá seguido a bordo de helicóptero privado

Tras haber confirmado que utilizó el helicóptero privado, Ricardo Monreal también advirtió que utiliza este transporte de manera frecuente, por lo que adelantó que se le verá seguido a bordo de estas aeronaves.

“Fue simplemente el uso de un transporte privado. Lo hago con frecuencia eh, a lo mejor me van a ver seguido; nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves”. Ricardo Monreal

Sobre el acompañamiento de Pedro Haces, coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal sí descartó que éste haya abordado el helicóptero con él.

En palabras de Ricardo Monreal, sus cercanos sí suelen acompañarlo a donde van, pero sólo a abordar el helicóptero y no dentro del mismo.

“Normalmente me acompañan a donde voy, tiene la obligación; donde voy a reuniones o a algún tipo de entrevistas me acompañan, pero no dentro del helicóptero, sólo a abordar la aeronave”. Ricardo Monreal