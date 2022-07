En el video semanal del pasado 18 de julio, Ricardo Anaya atacó a AMLO llamándolo “esquezofrénico”, lo que generó críticas en su contra por burlarse de las personas esquizofrénicas.

El pasado lunes, Ricardo Anaya compartió su video semanal en donde acostumbra criticar el trabajo de AMLO y la cuarta transformación.

En esta ocasión, el excandidato a la presidencia inventó una palabra para nombrar al presidente de México, “esquezofrénico”.

Ricardo Anaya reclama a AMLO que más mexicanos tengan que migrar a Estados Unidos; presumir las remesas es no entender

Conforme a sus señalamientos, AMLO entra en esa descripción porque se excusa con un “es que” en todo momento, y culpa a los gobiernos anteriores por las problemáticas de México.

Sin embargo, la palabra “esquezofrénico” no fue bien recibida por parte de los mexicanos, quienes criticaron a Ricardo Anaya por utilizar ese término.

Pues aseguraron que las enfermedades mentales no se deben utilizar para burlarse de las personas, ya que genera estigma social.

Ricardo Anaya fue severamente criticado a través de Twitter por utilizar la palabra “esquezofrénico” para burlarse de AMLO.

En ese sentido, los usuarios de la red social manifestaron su desaprobación ante dicho término, asegurando que la palabra es una derivación directa de esquizofrénico.

Y argumentando que -bajo ninguna circunstancia- se debe utilizar una patología psiquiátrica a modo de ofensa, ya que de hacerlo se estigmatiza la condición generando burla hacia las personas que sí padecen la enfermedad.

Además, señalaron que tiene poca responsabilidad al ocupar una palabra que asemeja a la esquizofrenia, en un video en donde hace referencia a las manías de AMLO.

Por todo ello, los cibernautas calificaron a Ricardo Anaya como “ignorante y discriminador”, agregando que sus afirmaciones sólo demuestran “la altura” de su persona.

Ricardo Anaya describió a AMLO como una persona “esquezofrénica” y aseguró que un presidente así no le sirve a México.

El término utilizado fue una adaptación de la palabra esquizofrénico, sin embargo, él le atribuyó un significado propio al nuevo vocablo.

Ricardo Anaya mencionó que “esquezofrénico” hace referencia a la manía de los que no arreglan nada y enlistó algunas de las situaciones que están mal en México, señalando a AMLO de no trabajar para solucionarlas.

“Es la manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. Los que para todo dicen “es que”...”

Bajo esa línea, Ricardo Anaya cuestionó si sirve un presidente que se la pasa hablando, excusándose y culpando a otros de las problemáticas y no hace nada para solucionarlas.

“Un servidor que no sirve no merece el lugar que ocupa ¿Te sirve un presidente que habla tres horas al día mientras siguen las masacres? ¿Te sirve un presidente que repita que primero los pobres y cada vez hay mas pobres?... no nos sirve un presidente “esquezofrénico”.

Ricardo Anaya