Regreso a clases debe ser seguro, no precipitado: ex secretarios de Salud

México.- Ex secretarios de Salud manifestaron que el regreso a clases debe ser seguro y no precipitado debido a la pandemia de coronavirus en México.

Salomón Chertorivski puntualizó que el regreso a clases es fundamental para el aprendizaje pero en este momento de la pandemia se necesita revisar cómo, cuándo y con qué recursos se cuentan para tener escuelas seguras.

“El regreso a clases es fundamental para el aprendizaje cognitivo de niñas y niños, pero se necesita revisar cómo y cuándo y con qué recursos se cuentan, para contar con escuelas seguras”, sostuvo” Salomón Chertorivski. Es secretario de Salud

Gobierno está rebasado por la pandemia Salomón Chertorivski

Los ex funcionarios y expertos en Salud coincidieron en que ya no solo se vive la aceleración de contagios por la variante delta , que es más contagiosa, si no también hay un gobierno rebasado y negado a corregir la estrategia.

Presentan recomendaciones para regreso seguro a clases

El doctor Julio Frenk presentó 6 condiciones para el regreso a clases de forma segura:

Todos los adultos en las escuelas deben estar vacunados

Un régimen riguroso de pruebas, rastreo y planes de cuarentena

Uso correcto de cubrebocas

Mantener distanciamiento físico y evitar aglomeraciones

Incrementar la ventilación, sobre todo antes del invierno

Insistir en el lavado de manos para evitar que los niños las lleven a la cara

Piden inversión y solucionar problema de agua en escuelas

Julio Frenk señaló que esas medidas se deben llevar a cabo con inversión suficiente ; mientras que la doctora Mercedes Juan insistió en la necesidad de difundir los protocolos educativos para una correcta detección en caso de positivos.

No obstante, recordaron que falta de agua potable en las escuelas limita el lavado de manos; mientras que el ex secretario de salud, José Narro Robles, presentó un plan sobre el posible regreso a clases presenciales basado en el documento promovido por el Colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos.

En la misma sintonía José Narro Robles dijo que son 70 mil las escuelas que no cumplen con los requerimientos básicos .

Insisten en aplicar pruebas masivas de coronavirus

Finalmente Andreu Comas dijo que no solo es necesario diseñar una estrategia que disminuya la probabilidad de casos positivos del coronavirus sino la aplicación de pruebas masivas y capacitación permanente de los protocolos sanitarios en las comunidades educativas.