El sociólogo y político mexicano en materia de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza dijo hoy que aquellas reformas que debiliten al INE, no van a pasar en el senado.

Esto lo manifestó la tarde de hoy, 12 de abril, durante una conferencia de prensa con motivo del informe del Comité de la ONU sobre desapariciones en México, la cual se llevó a cabo de manera virtual y que fue transmitida en vivo por Emilio Álvarez Icaza en su cuenta de Twitter.

A pesar de que la rueda de prensa tenía como finalidad comentar el informe del Comité de la ONU, el sociólogo Emilio Álvarez Icaza aprovechó para responder preguntas sobre la reforma eléctrica y los ataques al INE, esto luego de que Epigmenio Ibarra acusara al INE de no informar sobre la revocación de mandato.

Un reportero hizo la sugerencia a Emilio Álvarez Icaza de qué sucedería si el gobierno emitiera una reforma contra el INE, a lo que el sociólogo dijo que “ninguna reforma que busque debilitar al INE va a pasar”.

Con esto aseguró que nada que signifique que el gobierno derroque al INE para que sea el gobierno federal quien organice las elecciones, va a prosperar.

“No vamos a permitir regresar a los tiempos de Díaz Ordaz, eso no va a pasar”. Emilio Álvarez Icaza

Además expuso las violaciones que la administración actual cometió para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato:

Violación sistemática de la ley

Modificación de la ley

Atacaron a las autoridades electorales

Usaron recursos públicos

Difundieron de manera ilegal en todo tiempo el ejercicio

Con esto hizo referencia a la difusión de propaganda gubernamental que hicieron miembros de Morena, AMLO incluido, y a la modificación de la ley mediante el decreto que permitía a funcionarios promover la revocación de mandato sin que se considerara propaganda.

No obstante, el INE tuvo que responder y emitió una serie de sanciones y medidas cautelares como respuesta.

Emilio Álvarez Icaza (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

“AMLO no atiende a las víctimas” Emilio Álvarez Icaza sobre el Comité de la ONU

Con relación al informe del Comité de la ONU sobre desapariciones en México que se emitió el día de hoy, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza alegó que la situación no puede seguir así.

El sociólogo solicitó una mayor colaboración con familiares de víctimas y acusó a AMLO de no atender debidamente a familiares de las mismas.

“Es impensable que el presidente siga sin atender debidamente a las víctimas, que no las reciba, que no las atienda que tengan que estar haciendo plantones y que los colectivos de mujeres y hombres sean principalmente ellas y ellos muchos en en su calidad de víctimas los que están haciendo los procesos de búsqueda de satisfacción de la verdad y de justicia”. Emilio Álvarez Icaza

Además, Emilio Álvarez Icaza expuso la indebida actuación e indebida colaboración de las fiscalías federales y estatales con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Incluso sugirió que el Senado debería plantearse la revocación de la confianza al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“No es posible que tengamos estas graves crisis y el fiscal esté atendiendo y distraído en otras cosas”. Emilio Álvarez Icaza

Emilio Álvarez Icaza también exhibió que el presidente no ha hecho más que dar “promesas incumplidas’', pues en el pasado declaró que no habría límites en los recursos para la búsqueda de las víctimas, cuando no lo ha habido y también hay escasez en el personal encargado de este deber.

Con esto alegó que AMLO ha cometido traición a las víctimas y le ha dado la espalda a la verdad.

Finalmente, el político y sociólogo, Emilio Álvarez Icaza se dirigió al presidente AMLO para pedirle que contemple la solicitud del Comité de la ONU que reza que se evite la militarización en las calles.