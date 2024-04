Noé Castañón León, ministro de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN), falleció este sábado 20 de abril a los 76 años de edad.

A través de las redes sociales, cerca de las 13:00 horas, la SCJN compartió un comunicado en el que se hizo oficial la muerte del ministro en retiro.

“Pronta resignación a sus familiares y amigos” se indica en las condolencias por la reciente muerte de Noé Castañón León.

Pero más allá de su muerte, te damos los detalles de quién fue Noé Castañón León, ex ministro de la SCJN.

¿Quién es Noé Castañón León?

Noé Castañón León es originario de Berriozábal, Chiapas, nacido el 15 de abril de 1948.

Su carrera en materia de jurisdicción comenzó en 1967 cuando fue designado Oficial Judicial.

Con el paso de los años, Noé Castañón León se desempeñó como secretario proyectista y primer secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil.

Sobre sus puestos más importantes, destaca su magistratura de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, la muerte del ministro en retiro Noé Castañón León, se confirmó la tarde de este 20 de abril.

Lamentamos el sensible fallecimiento del ministro en retiro Noé Castañón León.



Pronta resignación a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/GJdJaYbtHN — Suprema Corte (@SCJN) April 20, 2024

¿Cuántos años tiene Noé Castañón León?

Noé Castañón León, ministro de la SCJN, nació el 15 de abril de 1948 en Chiapas.

En ese sentido, debido a que su deceso se confirmó este 20 de abril, Noé Castañón León murió a los 76 años de edad, solo cinco días después de su cumpleaños.

¿Qué signo zodiacal es Noé Castañón León?

Puesto que Noé Castañón León nació un 15 de abril, el signo zodiacal que le corresponde es el de Aries, un elemento fuego.

Los Aries son personas energéticas y entusiastas. Sobre su carácter, suelen ser confiados y no pierden el tiempo pensando en problemas.

Noé Castañón León

¿Noé Castañón León está casado?

Noé Castañón León sí estuvo casado, aunque se desconoce el nombre de su esposa.

¿Quiénes son los hijos de Noé Castañón León?

Noé Castañón Ramírez, senador por Movimiento Ciudadano, es el hijo de Noé Castañón León.

Desde el 30 de octubre de 2018 es senador del Congreso de la Unión en la LXIV legislatura en representación del estado de Chiapas. Es egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad Iberoamericana.

Noé Castañón Ramírez estuvo envuelto en polémica luego de ser acusado por violencia familiar por su expareja, Mayte López.

En su denuncia presentada en el 2018, acusó al político de no dejarla ver a sus hijos durante dos años, actualmente suman 8 años sin verlos.

Senador Noé Castañón (Facebook Noé Castañón)

¿Qué estudió Noé Castañón León?

Noé Castañón León es egresado de la carrera de Derecho, siendo el grado más alto un Doctorado.

¿En qué trabajó Noé Castañón León?

Noé Castañón León comenzó su carrera como jurista desde los 19 años, cuando se desempeñó como Oficial Judicial.

Gracias a su experiencia, subió de puesto hasta incursionar en el sistema judicial mexicano.

Poco después, se desempeñó como secretario proyectista y primer secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra:

Estudio y Cuenta de la SCJN en 1974

Subsecretario de Acuerdos en 1980

Secretario general de acuerdos en 1985

En el punto más alto de su carrera. alcanzó un cargo como Ministro Numerario de la SCJN.

Noé Castañón León murió este 20 de abril de 2024

Noé Castañón Ramírez, senador por Movimiento Ciudadano, compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que se despidió de su padre, Noé Castañón León.

“Estamos listos, nunca mejor, sin adeudo emocional, pero siempre me vas a faltar. No lo sé procesar por más que me hicieras saber esto esperar. Descansa ya en paz papá. Don Noé. Te vamos a extrañar”, indicó su hijo.

Del mismo modo, la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN) indicó en su mensaje: “La judicatura constitucional de México resguardará en sus cimientos el legado de su labor y su memoria ”.

Hasta la redacción de esta nota, se desconoce la causa de muerte de Noé Castañón León.