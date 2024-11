Patricia Aguayo Bernal, vocera de trabajadores del Poder Judicial, informó este sábado 23 de noviembre que se postulará como magistrada en las elecciones de 2025.

“Yo me voy a inscribir para participar en la elección en un cargo de magistratura, es en lo que me voy a inscribir”, dijo a medios de comunicación en el marco de la asamblea del Frente Cívico Nacional (FCN).

El anunció sorprendió a varios de sus detractores, pues Patricia Aguayo Bernal se ha posicionado como una ferviente critica de la elección popular de jueces, magistrados y ministros por voto popular del próximo 1 de junio de 2025.

Patricia Aguayo Bernal es la vocera de trabajadores del Poder Judicial, quien ahora busca postularse como candidata a magistrada para las elecciones 2025.

Aguayo Bernal fue una de las organizadoras en los bloqueos y protestas que llevaron a cabo los trabajadores del Poder Judicial para exigir respeto a sus derechos laborales y prestaciones .

Así mismo, ha criticado fuertemente las medidas que propone la reforma judicial, como el proceso de selección de magistrados mediante insaculación, al considerarlas perjudiciales para la transparencia y eficiencia del sistema judicial.

Entre otras cosas, ha enfatizado que los trabajadores continuarán luchando por la defensa de sus derechos y la independencia del Poder Judicial mientras no se atiendan sus demandas.

Dado que Patricia Aguayo Bernal terminó su primera carrera en 1978, se estima que su edad ronda los 70 años.

No se saben detalles como su fecha de nacimiento, por lo que no es posible determinar el signo zodiacal de Patricia Aguayo Bernal.

Patricia Aguayo Bernal mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que tampoco se sabe si tiene o no esposo.

Al igual que el caso anterior, tampoco se sabe quiénes son los hijos de Patricia Aguayo Bernal.

De acuerdo con la página “búho legal”, Patricia Aguayo Bernal es técnico en la carrera de enfermería militar, egresada de la Escuela Medico Militar.

La misma página indica que Aguayo Bernal se tituló en dicha carrera en 1978, pero años más tarde se inclinó por estudiar leyes.

Para 1998, Patricia Aguayo Bernal egresó de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Tecnológica de México.

Patricia Aguayo Bernal ha trabajado como secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en Ciudad de México (CDMX).

Además, se desempeña como vocera de los trabajadores de base del PJF.

En este rol, ha liderado movimientos y paros laborales en oposición a las reformas judiciales que, según ella, afectan negativamente a los derechos laborales y la independencia del Poder Judicial.

Tras revelar su intención por buscar una magistratura en las elecciones 2025, Patricia Aguayo Bernal justificó que su candidatura tendrá el objetivo de poner a prueba a Morena.

Según señaló la vocera de trabajadores del Poder Judicial, busca demostrar que en el proceso hay “mano negra” de Morena, siendo la mayor prueba que ella no resultará seleccionada por los Comités de Evaluación.

“Es lo que pretendemos demostrar, si no quedamos, si no nos escogen, es evidentemente porque va a haber mano negra de Morena y es lo que queremos demostrar”, dijo.

Además, aseguró que su presencia en la asamblea del FCN es a título personal y no como representante de los trabajadores del Poder Judicial.

“Yo no estoy aquí como representante sindical, yo no soy representante sindical, yo estoy aquí como ciudadana, al igual que muchos de mis compañeros del Poder Judicial que se encuentran también aquí presentes, dispersos, pero estamos aquí y no solamente nos preocupa la reforma al Poder Judicial de la Federación, nos preocupa México, nos preocupa la pérdida de democracia, nos preocupa la pérdida del Estado de Derecho”

Patricia Aguayo Bernal