El caricaturista Antonio Garci Nieto se encuentra en medio de la polémica luego de que la senadora Andrea Chávez lo acusó de ejercer violencia de género en su contra y adelantó que lo denunciará penalmente.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Andrea Chávez acusó al monero Antonio Garci Nieto de difundir una imagen creada a través de inteligencia artificial en la que aparece su rostro con el cuerpo semidesnudo de otra persona con el fin de atacar su intimidad y privacidad.

“Antonio Garci Nieto, colaborador de este mismo medio (El Financiero), creaba con inteligencia artificial y difundía en sus redes, una imagen de contenido erótico utilizando mi rostro en el cuerpo semidesnudo de otra persona para atacar mi intimidad y mi privacidad”, acusó la senadora en redes sociales.

Pero, ¿quién es Antonio Garci Nieto? Te contamos algunos detalles sobre el caricaturista que ejerció violencia de género contra Andrea Chávez, tales como

¿Quién es Antonio Garci Nieto?

¿Qué edad tiene Antonio Garci Nieto?

¿Quién es la esposa de Antonio Garci Nieto?

¿Qué signo zodiacal es Antonio Garci Nieto?

¿Cuántos hijos tiene Antonio Garci Nieto?

¿Qué estudió Antonio Garci Nieto?

¿En qué ha trabajado Antonio Garci Nieto?

Antonio Garci Nieto, el caricaturista ejerció violencia de género contra Andrea Chávez (@Garcimonero/X)

¿Quién es Antonio Garci Nieto?

Antonio Garci Nieto es un monero que actualmente colabora en los periódicos El Financiero y el Diario de Yucatán.

Garci Nieto comenzó en el mundo de las caricaturas desde los 16 años de edad como colaborador de medios nacionales.

En su trayectoria como caricaturista, ha realizado sátira política y crítica hacia quienes ostentan el poder político en México.

También se ha desempeñado como director creativo de agencia publicitaria y como guionista de programas de comedia.

¿Qué edad tiene Antonio Garci Nieto?

Antonio Garci Nieto tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Antonio Garci Nieto?

No se conoce públicamente si Antonio Garci Nieto tiene actualmente una pareja sentimental o si está casado.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Garci Nieto?

El caricaturista no ha hecho pública su fecha exacta de nacimiento, por lo que al no contar con su día y mes de nacimiento, no se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Garci Nieto?

Se desconoce públicamente si Antonio Garci Nieto tiene hijos actualmente.

¿Qué estudió Antonio Garci Nieto?

Antonio Garci Nieto estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en la UNAM, así como la maestría en Historia del Arte por la misma casa de estudios.

¿En qué ha trabajado Antonio Garci Nieto?

A la fecha, Antonio Garci Nieto trabaja como caricaturista en el periódico El Financiero y en el Diario de Yucatán.

Pero también ha desempeñado otros puestos fuera del mundo de las caricaturas, tales como:

director creativo en la agencia de publicidad Arouesty y Asociados

guionista desde 1990 en diferentes proyectos de radio y TV, principalmente en programas de comedia, he escrito para comediantes como:

Andres Bustamante



Victor Trujillo



Eugenio Derbez



Israel Jaitovich



Los Masca Brothers

guionista para películas animadas como:

La leyenda de la Nuhuala



Nikté

editor de video y animador en 2D

Andrea Chávez confirma que denunciará penalmente a Antonio Garci Nieto

En un nuevo video compartido en sus cuentas de redes sociales la noche del miércoles 10 de octubre, Andrea Chávez anunció su decisión de interponer una denuncia penal contra Antonio Garci Nieto, minero de El Financiero.

Dijo que su decisión la tomó luego de recibir muestras de apoyo y cariño por parte de otras mujeres, así como la exigencia mayoritaria “de hombres y mujeres de buena voluntad” que consideraron importante establecer un precedente jurídico para que casos como el suyo no vuelvan a ocurrir.

“Tras conversar con muchas compañeras, escuchando la preocupación y la exigencia mayoritaria de hombres y mujeres de buena voluntad que consideran importante sentar un precedente jurídico para que esto no vuelva a ocurrir, he decidido reconsiderar mi decisión y denunciar por la vía legal a este violento personaje” ANDREA CHÁVEZ. SENADORA DE MORENA

Chávez señaló que, al ser la senadora más joven, muchas niñas, adolescentes y mujeres siguen su trabajo en redes sociales, por lo que dijo no poderse permitir que tan sólo una de ellas deje de interesarse en participar en la vida pública “por culpa de la violencia machista”.

Además sostuvo que en un inicio su decisión era no denunciar por la vía legal a Antonio Garci Nieto para que no pudiera victimizarse, pero aun así lo hizo.

“Se dijo perseguido, no se disculpó y ratificó que es perfectamente consciente de su violencia, de la cual se siente orgulloso y eso no lo voy a permitir”, expresó la legisladora.

Como era de esperarse, Garci Nieto reaccionó al anuncio de demanda y dijo que esta acción, a la que calificó como persecución política, es sólo un pretexto “de una dictadura que busca quitar a todos los que critican al régimen”.

También indicó que la manera de proceder de Andrea Chávez “es fascismo duro y puro disfrazado de progresismo”.