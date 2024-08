¿Qué pasó con el Tren Suburbano al AIFA? De acuerdo con las autoridades gubernamentales, la obra se detuvo por una importante razón desde el jueves 25 de julio.

Así pues, aunque se estimaba que la inauguración del tramo desde la estación Lechería al aeropuerto ocurriría en agosto 2024, todo indica que tendrá que retrasarse.

El Tren Suburbano al AIFA es una de las tantas alternativas que ha impulsado la presidencia para la movilidad de la población mexicana, contando la términal aérea.

Por tanto, es sustancial conocer qué es lo que pasó con la obra y cuál es la razón por la que se detuvo tan cerca de la culminación del sexenio de AMLO; te contamos.

Según el reporte oficial, la obra del Tren Suburbano al AIFA se detuvo el pasado 25 de julio por manifestantes de comunidades como Teyaualco, Tultitlán y Tultepec.

Y la razón detrás de la toma a su territorio es la exigencia al Gobierno Federal de cumplir con los proyectos aledaños a lo que será la alternativa para el transporte público.

Los cuales, incluyen la instalación de sistemas de drenaje, repavimentación de vialidades y construcción de calles para las comunidades en cuestión.

En este sentido, se anunció que los pobladores sí tendrán un diálogo con el gabinete presidencial, asimismo con la administración gubernamental del Estado de México.

Ello con el fin de que lo que pasa con el Tren Suburbano al AIFA no sea más que una suspensión temporal que no agrave la conclusión de la obra en territorio mexiquense.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró estar al tanto de las manifestaciones que detuvieron la obra del Tren Suburbano al AIFA.

No obstante, manifestó que no existe prisa o urgencia considerable para inaugurar este tramo, ya que esto podría quedar en manos de la presidencia entrante.

Asimismo, AMLO defendió que las peticiones de los manifestantes sí se han cumplido en paralelo al levantamiento del que será el paso del Tren Suburbano.

Sin embargo, hay desacuerdos que no pueden ser resueltos por los requerimientos de la infreaestructura y las condiciones del espacio de la ruta al AIFA.

Me hablan de que quieren que haya un confinamiento y que quieren quede la vía como carretera, como camino, y eso no se puede, es muy riesgoso. Se hizo un paso a desnivel, nada más que se hizo a 200 metros y no quieren utilizar el paso a desnivel para vehículos.

AMLO