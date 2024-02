Comienza la llegada de los primeros camiones por el paro nacional de transportistas hoy lunes 5 de febrero; en la autopista México-Pachuca se prevé que pueda ocasionar un caos vial.

Minutos después de las 09:00 horas, comenzó el arribo de camiones a la autopista México-Pachuca luego de que dos operadores de unidades de carga se identificaron como parte del Sindicato Nacional de Operadores y Transportistas.

De acuerdo con los conductores de los camiones están a la espera de más compañeros que se sumarán a la manifestación contra la inseguridad que viven los transportistas día a día en las diversas carreteras del país.

👉En la México-Pachuca aún no inicia el paro de transportistas.📷 Sin embargo, hay dos camiones que apenas llegaron y aseguran estar esperando a más compañeros. Se identificaron como parte del Sindicato Nacional de Operadores y Transportistas.

Transportistas bloquean autopista México-Pachuca; exigen mayor seguridad en carreteras de México

Alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 5 de febrero, transportistas ya realizan cierre intermitente en la autopista México-Pachuca con dirección a Hidalgo.

Con pancartas con mensajes como “Basta de inseguridad en carreteras”, “sin seguridad no me muevo. Alto a los robos” y “solidarízate, detén tu unidad, , transportistas ya se manifiestan con el cierre intermitente en la autopista México-Pachuca.

Las manifestaciones pacíficas de transportistas se llevan a cabo en vialidades como:

autopista México-Querétaro

Jalisco en el lugar conocido como “El 40″ sobre la carretera México 54, de Manzanillo-Colima a Guadalajara

plaza de cobro en Tepoztlán con dirección a Querétaro

Autopista Jiménez-Delicias en Chihuahua

autopista en Chihuahua en ambos sentidos

además de vialidades municipios de Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, entre otros

Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen los transportistas?

Al ser víctimas de extorsiones y asaltos, las asociaciones de transportistas se manifiestan hoy lunes 5 de febrero en diversos puntos del país.

La exigencia principal es que el gobierno federal garantice mayor seguridad en la carreteras de México; una de ellas: mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional.

Lauro Rincón Hernández, dirigente de la Federación México Americana de Transportistas A. C. (Fematrac), aseguró que el paro nacional de transportistas no es un bloqueo, pues no buscan afectar a la población en general.

No obstante, apuntó que el paro se realiza para exigir seguridad para los transportistas que han sido agredidos e, incluso, asesinados en diferentes carreteras de México.

Y es que los transportistas han señalado en reiteradas ocasiones el peligro que enfrentan día a día al trasladarse de una a otra ciudad, pues en promedio, se cometen 38 asaltos diarios a transportistas, de los cuales 9 de cada 10 robos suceden con violencia.