La senadora Lilly Téllez, del PAN, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, buscan quitarle la senaduría que obtuvo en las elecciones 2024.

A través de su cuenta de X, Lilly Téllez señaló que Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó una denuncia en su contra para que le quiten la senaduría que ganó como parte de las elecciones 2024.

Téllez expuso que la denuncia de Sergio Gutiérrez Luna y el partido Morena se debe a sus criticas contra la 4T en el programa de Radio Fórmula del periodista Ciro Gómez Leyva.

Adelantó que por este intento de que le quiten la senaduría, ya prepara su defensa legal .

AMLO Y SHEINBAUM INTENTAN ROBARME LA SENADURÍA‼️



Ante el INE morena quiere impedir que sea Senadora porque expresé opiniones contra la 4T, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.



Estoy iniciando mi defensa legal contra estos imitadores de Maduro que aplastan a opositores. — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 25, 2024

Lilly Téllez llama ‘neomaduristas’ a Claudia Sheinbaum y Sergio Gutiérrez Luna por querer quitarle su senaduría

Lilly Téllez compartió una foto de la presidenta electa y Sergio Gutiérrez Luna, a quienes llamó ‘neomaduristas’, y denunció que Claudia Sheinbaum y Morena le quieren quitar su senaduría recién obtenida.

Según la senadora Téllez, Claudia Sheinbaum y Morena saben que no venderá su voto y que no se callará , por lo que buscan arrebatarle su escaño en el Senado.

La sonorense indicó que Morena la acusa de que Radio Fórmula le pagó por su participación en el noticiario de Ciro Gómez Leyva; no obstante, rechazó que ello sea cierto.

“Este par de neomaduristas saben que NO vendo mi voto y que NO me voy a callar, por eso quieren evitar que sea senadora. Me acusan de que me pagaron en el programa de Ciro Gómez Leyva, y eso es FALSO. Viles ladrones tras mi senaduría”, expresó Lilly Téllez.

Vale la pena mencionar que el pasado mes de agosto, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a Lilly Téllez por la difusión de propaganda electoral en sus participaciones en el programa de Ciro Gómez Leyva durante el periodo de campañas.

Este par de neomaduristas saben que NO vendo mi voto y que NO me voy a callar, por eso quieren evitar que sea senadora.



Me acusan de que me pagaron en el programa de Ciro Gómez Leyva, y eso es FALSO.



Viles ladrones tras mi senaduría. pic.twitter.com/deM9S149PV — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 25, 2024

Lilly Téllez asegura que Claudia Sheinbaum ordenó que le arrebaten la senaduría

En otra publicación de su cuenta de X, Lilly Téllez sostuvo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue quien ordenó que la quiten la senaduría que ocupará a partir de la nueva legislatura del Congreso de la Unión.

Según la senadora, dicha orden se debe a la inseguridad de Sheinbaum, pues en su opinión “Le da miedo que tengo la fuerza de la razón y la voz para enfrentarla”.

“Lo advertí: es una comunista”, agregó.

Lilly Téllez se ha caracterizado por ser una férrea crítica del gobierno de AMLO y las administraciones de Morena luego de “brincar” del partido guinda al PAN.