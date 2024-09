La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, fue internada de emergencia en un hospital privado debido a una jornada que calificó como“inhumana” para aprobar la reforma a la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión.

La reforma a la Guardia Nacional fue aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados en una sesión que terminó cerca de las 04:00 horas del 19 de septiembre, hecho que destacó la diputada Patricia Armendáriz en redes sociales hoy 30 de septiembre.

También hoy lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó la publicación de la iniciativa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante su última conferencia mañanera. Por medio de la reforma a la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad civil pasará a estar bajo el mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Patricia Armendáriz informó en sus redes sociales que fue internada tras votar a favor de la reforma a la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados en una sesión que finalizó a las 4 de la mañana, hecho por el que tuvo que ser hospitalizada.

En es contexto, la diputada dijo haber tenido tiempo para reflexionar sobre ideas como la posibilidad de México pronto tenga un mejor sistema de salud, ya que actualmente México cuenta con un total de 98.5 por ciento de cobertura de salud en cuanto al porcentaje de la población, según cifras del propio Gobierno de México.

Aspiramos a un servicio hospitalario de salud pública equivalente al privado. A cómo vamos, estoy segura de que pronto no tendré que asistir a un hospital privado"

“Estuve hospitalizada 4 días, lo que me permitió hacer las siguientes reflexiones que les comparto:

Patricia Armendáriz explicó su ausencia tras la votación sobre la reforma a la Guardia Nacional. En ese sentido, la diputada explicó que tuvo que ser internada debido a que la jornada para aprobar la reforma concluyó a las 4 de la mañana del 19 de septiembre.

“Fui ingresada como consecuencia de la jornada de la cámara, cuando salimos a las 4 a.m. después de haber aprobado la reforma a la Guardia Nacional. No hay necesidad de someternos a los legisladores a esas jornadas inhumanas. Podríamos sesionar todos los días, por ejemplo, o ser más eficientes en nuestros debates. En esa ocasión, se me bajaron las defensas y fui internada con salmonelosis severa”

Patricia Armendáriz