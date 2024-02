El presidente de México lanzó un conmovedor mensaje durante su entrevista con Inna Afinogenova, ¿qué le diría Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de 2024 al AMLO de 2006? Te revelamos su respuesta.

Y es que la conversación que tuvo el mandatario federal con la periodista de origen ruso, fue publicada este martes 20 de febrero, pese a que fue grabada desde hace cuatro días.

Dicha entrevista transitó por distintos momentos clave, desde uno de los recuerdos más tristes que ha tenido AMLO al frente del país, hasta la “limpia” que mandó hacer a una “silla embrujada” de Palacio Nacional.

En medio esta montaña rusa de declaraciones y emociones, el aún titular del Ejecutivo federal respondió a la interrogante “¿ qué le diría AMLO de 2024 al AMLO de 2006?” , por lo que te presentamos cuál fue su respuesta.

Al responder a la pregunta de Inna Afinogenova, el presidente AMLO respondió con un conmovedor mensaje dedicado a su yo del pasado, específicamente al del año 2006, cuando buscaba convertirse por primera vez en presidente de México, meta que culminará este 2024.

El mandatario federal AMLO de 2024, le diría al AMLO de 2006 que en ese año, le habría sido más sencillo llevar a México a convertirse en una potencia económica.

Asimismo, el líder político señaló que en ese año (2006), su gobernanza hubiera rescatado al país del atraso a nivel internacional, aunque reconoció que a la fecha, México sí representa una fuerza cultural.

“Ahí difícilmente nos ganan, eso nos da nuestra fuerza, del México profundo”, refirió AMLO al afirmar que la nación está posicionada como una potencia mundial.

Por otra parte, el AMLO de 2024 sostuvo que si su yo del 2006 hubiera ganado la presidencia de México y no le hubieran “robado el triunfo”, el país ya estaría posicionado como una “potencia mundial”.

Pero ya seríamos (potencia mundial), si el AMLO de 2006 hubiese llegado, o se hubiese respetado su triunfo, porque sí ganamos”, enfatizó el titular del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que AMLO, quien concluirá su mandato este 2024, continúa sosteniendo la versión de que el proceso electoral donde el ex presidente panista Felipe Calderón llegó al frente de México (2006-2012), estuvieron amañadas.

Parte del conmovedor mensaje de AMLO de 2024, refirió que su presente es “más experimentado” frente a su yo del 2006, pues en el transcurso de los años, aprendió a conocer mejor al país.

“Tengo la dicha enorme de conocer todo México, no es para presumir, pero no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios del país, ahora ya es más experiencia”, dijo el presidente de México.

Al mismo tiempo, AMLO destacó que dista de la idea de sentirse “insustituible”, al mismo tiempo que reconoce que su ciclo ya llegó a su fin.

“Ahora ya es más la experiencia, pero también no puede uno sentirse insustituible, no puede caer en el necesariato. Cuando ya se piensa que no hay nadie que pueda sustituir, ese apego al poder, al dinero. No, no no no, terminar un ciclo y ya”

AMLO, presidente de México