El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sabe que el voto por voto no le va a dar el triunfo a Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024 México que ganó Claudia Sheinbaum.

Así lo reconoció el representante del PRD ante el Consejo General del INE, Emilio Álvarez Icaza, quien señaló que no hay elementos para acusar un fraude en los comicios.

Por ello, advirtió que en los cómputos distritales donde se realizará un conteo voto por voto del 60% de las casillas, no va a revertir la derrota que sufrió Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez (Michelle Rojas)

Ni el PRD cree que voto por voto revierta la derrota de Xóchitl Gálvez

Hasta el PRD está consciente de que el voto por voto de las elecciones 2024, no va a cambiar los resultados de la contienda presidencial a favor de su candidata, Xóchitl Gálvez.

En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el representante del sol azteca, Emilio Álvarez Icaza, señaló que no hay elementos que puedan cambiar los resultados.

Al exponer las razones por las que consideró que no hay forma de revertir la derrota de Xóchitl Gálvez, recordó que en las elecciones 2018 hubo un escenario similar.

En los comicios que ganó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo, se abrieron “poco más del 70 por ciento de los paquetes electorales” y los números no cambiaron.

En ese sentido, añadió que la diferencia de más de 30 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, no se modificará pese a la corrección de las inconsistencias que existan.

En ese mismo orden de ideas, el representante del PRD ante el Consejo General del INE reconoció que tampoco tiene elementos para denunciar que se cometió un fraude.

“Sí creo que es muy importante revisar el PREP, sí lo creo, porque hemos encontrado inconsistencias, diferencias (...) Que esto vaya a diferenciar la elección presidencial, honestamente, personalmente no lo creo, yo no creo que el resultado vaya a cambiar" Emilio Álvarez Icaza

Emilio Álvarez Icaza (cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Oposición tendrá que aceptar la derrota de Xóchitl Gálvez, reconoce Emilio Álvarez Icaza

No obstante, Emilio Álvarez Icaza también planteó que el hecho de que no haya forma de cambiar la derrota de Xóchitl Gálvez, no implica que vayan a ignorar las irregularidades.

Con respecto a ello, el representante del PRD sentenció que no dejarán pasar los “abusos, ilegalidades, inconsistencias, o desavenencias” y dijo que hay que revisar todo.

Sin embargo, volvió a reconocer que no se va a cambiar el destino de las elecciones 2024, por lo que la alianza Fuerza y Corazón por México “tendrá que aceptar” los resultados.

Cabe destacar que el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral proyectó una apabullante victoria de Claudia Sheinbaum con una diferencia de más de 30 puntos: