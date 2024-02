La influencer Vi de la Mora, quien tiene más de 883 mil seguidores en TikTok y más de 25.5 millones de me gusta, denunció que el Partido Verde la quiso reclutar para pedir el voto en las elecciones 2024.

Esta no es una práctica nueva para el Partido Verde Ecologista de México, pues en las elecciones 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó tanto al partido como a influencers por llamar al voto en plena veda electoral.

Desde la plataforma, Vi de la Mora compartió en tono de burla que incluso se sintió importante al ser considerada para hacer este tipo de campaña, sin embargo, aclaró que ella no está dispuesta a vender algo que ella misma no compraría.

La influencer Vi de la Mora compartió que fue contactada por una agencia de marketing que se encarga de la campaña publicitaria del Partido Verde en redes sociales para hablar a favor del partido en el marco de las elecciones 2024.

Vi de la Mora dijo que cuando la contactaron le compartieron que se trata de una campaña que tiene que verse orgánica y, cuando le hablaron de cuánto le pagarían por hacer la campaña, le empezaron a “brillar los ojitos”.

Sin embargo, recordó que ese “es dinero de uno” pues se trata de los recursos que se le otorga al partido político de los impuestos que paga la ciudadanía de México.

Asimismo, recordó la polémica en la que más de 70 influencers y figuras públicas fueron multados por realizar proselitismo político durante el periodo de veda electoral en las elecciones 2021.

Esto para dar contexto a los seguidores que no estaban al tanto de la polémica que vivió el Partido Verde y reiteró que parece que este partido político no ha aprendido la lección.

“Parece que no han aprendido la lección. Hace un par de años en México este partido político le pagó a influencers muy grandes, de la talla de Yawi Méndez y Bárbara de Regil y así para que hicieran campaña a su favor. En ese entonces además de todo esto estábamos en veda electoral, un tiempo en el que no se puede hacer proselitismo político, pues ahora lo están haciendo otra vez...En este momento yo no sé si estén incurriendo en alguna falta en cuanto al manejo de estos contenidos porque al final están vendiendo como algo orgánico, como verdadero, como opiniones personales algo por lo que te están pagando”

La influencer Vi de la Mora dijo que lo que más le llamó la atención fue que el Partido Verde busca que los influencers llamen al voto en las elecciones 2024 como si fueran opiniones personales.

La influencer Vi de la Mora aseguró que luego de conocer la oferta para realizar la campaña para pedir el voto a favor del Partido Verde en las elecciones 2024, decidió que no va a participar en ella.

Esto porque considera que su credibilidad ante el mundo y, sobre todo ante sus seguidores, vale más que lo que le puedan pagar por hablar en favor de un partido político.

Además, reiteró que ella nunca va a vender ni a recomendar algo que ella misma no compraría y esto incluye el pedir el voto por el Partido Verde o cualquier otro.

“Cuando a mí me contactaron…para mí es muy importante la credibilidad que yo pueda tener ante la vida y ante el mundo porque así ha sido siempre y cuanto más ante la gente que me presta sus ojos y sus oídos para que yo pueda seguir diciendo pendejadas aquí…Yo siempre les digo, yo no les voy a vender nada, absolutamente nada que yo no compraría”

Vi de la Mora