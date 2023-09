Un grupo de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que no quiere que el programa Sembrando Vida llegue a la Constitución Mexicana por estos motivos.

A través de un mensaje dirigido por la diputada María Elena Pérez-Jaén, se dio a conocer que el grupo parlamentario del PAN no respaldará la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El proyecto del presidente de México pretende que el programa social conocido como Sembrando Vida sea inscrito en la Constitución para garantizar la entrega del apoyo económico a comunidades sustentables .

Sin embargo, por este par de motivos, PAN no quiere que la propuesta sea aprobada al considerar que Sembrando Vida tiene muchas cuentas que rendir antes de que ello suceda.

A raíz de que AMLO informó que antes de que finalice su administración en 2024 buscará que Sembrando Vida sea elevado a la Constitución , servidores del PAN expresaron su rechazo.

Pero ¿cuáles son los motivos? De acuerdo con la diputada María Elena Pérez-Jaén, la propuesta deviene principalmente de lo siguiente:

Así pues, PAN no quiere que Sembrando Vida llegue a la Constitución porque considera que es un programa poco transparente y de dudosos buenos resultados pese a ser de los que más inversión requieren al año.

“La postura del Grupo Parlamentario del PAN al no tener claridad de esos buenos resultados que el presidente ha estado insistiendo y del desvío de recursos probado que han hecho y que no han podido aclarar ni justificar desde el 2019 no acompañará esta reforma. No la va a solapar por todo lo que han estado haciendo con estos recursos millonarios”.

María Elena Pérez-Jaén