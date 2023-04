La bancada del PAN en la Cámara de Diputados está por retirar su apoyo a la iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la sesión ordinaria del jueves 13 de abril, los diputados del PAN se negaron a continuar con la reforma al TEPJF que limitaría las facultades del del tribunal.

Tras varios días de negociación con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no se alcanzó el consenso para presentar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado Jorge Triana dijo que el retiro del apoyo del PAN a la reforma al TEPJF aún no es oficial pues continúan las deliberaciones dentro de la Jucopo.

Asimismo, aseguró que el apoyo del PAN a esta reforma era para darle un marco legal a ciertas atribuciones que no se encontraban legisladas.

Sin embargo, Morena decidió aprovechar la legislación a las acciones afirmativas para manejarlo como una extensión del Plan B a la reforma electoral y dar beneficios a las corcholatas rumbo a las elecciones 2024.

“Esto cada vez se empantana más. Aquí ya intervienen asuntos que nos rebasan como la guerra entre corcholatas del presidente…Lo que se estaba pretendiendo en un principio era poner orden a algo que no esta legislado. Las acciones afirmativas no están legisladas, no están en ninguna ley…pero ante la posibilidad de abrir un pequeño resquicio, un pequeño hueco al marco normativo electoral de nuestro país se quisieron meter otro tipo de cosas que ya no corresponden”

Jorge Triana