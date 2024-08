Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó todas las acusaciones que hizo la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de la que dijo “nunca informaron al país”.

En la conferencia mañanera del presidente AMLO, de hoy 14 de agosto, el titular de la UIF expuso que Mexicanos contra la Corrupción recibió recursos millonarios por donaciones nacionales y del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con Pablo Gómez, desde 2016 hasta 2023, Mexicanos contra la Corrupción recibió un total de 502 millones 588 mil 208 pesos en donaciones.

Por parte de cuentas de Estados Unidos, desde 2017 a 2023 recibió 13 millones 017 mil 951.50 pesos, y de la embajada de Estados Unidos en México, desde el 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024, un total de 96 millones 740 mil 613 pesos.

Las revelaciones anteriores provocaron que Mexicanos contra la Corrupción se pronunciara al respecto, y acusó de difamación al presidente AMLO, además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de la asociación.

Mexicanos contra la Corrupción recibe dinero desde 2016, pero no sirve a intereses de gobiernos extranjeros

Ante el comunicado de Mexicanos contra la Corrupción, en donde negó los señalamientos del presidente AMLO, acusó difamación, así como también afirmó que no sirve a gobiernos extranjeros ni a intereses de particulares, Pablo Gómez ya respondió.

El titular de la UIF brindó una entrevista al periodista Juan Becerra para Grupo Fórmula, espacio en el que fue cuestionado sobre el posicionamiento de Mexicanos contra la Corrupción.

Pablo Gómez rechazó las acusaciones hechas por la asociación civil, ya que se defendió al aclarar que en ningún momento se dieron a conocer datos de los contribuyentes.

“No estoy dando a conocer nada de los contribuyentes, estoy dando a conocer personas (...) que aportan a una organización que se dice no gubernamental y una organización que se dice tiene fines no lucrativos; no di dato de ningún causante”.

Pablo Gómez