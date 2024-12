Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró desde Culiacán que la violencia en Sinaloa no va a disminuir de la noche a la mañana.

En conferencia de prensa, el funcionario federal confió en que, con el despliegue de elementos de seguridad y los operativos en el estado, Sinaloa recupere su movilidad.

Además, durante su visita en Culiacán, Omar García Harfuch se reunió con mandos castrenses y autoridades estatales en la Novena Zona Militar.

A pesar de esto, Omar García Harfuch afirmó que se va a trabajar diariamente para que la violencia en Sinaloa vaya disminuyendo.

A pesar de esto, Omar García Harfuch afirmó que se va a trabajar diariamente para que la violencia en Sinaloa vaya disminuyendo.

“Muchas veces no podemos evitar que hechos lamentables como homicidios, robos, etcétera, ocurran. No es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar todos los días para que disminuya la violencia y no van a parar las acciones como las de ayer (decomiso de fentanilo)”, dijo el funcionario.

La visita de Omar García Harfuch en Sinaloa ocurre a unas horas del decomiso de más de una tonelada de fentanilo en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los municipios Ahome y Guasave.

Omar García Harfuch buscará que los delitos no queden impunes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que hay hechos ilícitos que no están al alcance de la dependencia, pero buscará que estos no queden impunes.

“Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que son los hechos ilícitos de los delincuentes; lo que está a nuestro alcance es evitar que queden impunes, esa es la tarea”, dijo.

Asimismo, Omar García Harfuch expuso que otra tarea de la dependencia es informar con absoluta transparencia todo y no sacar las cosas de contexto.

“Vamos a continuar trabajando para recuperar la movilidad”, puntualizó Omar García Harfuch.