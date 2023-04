NO LA CAGUES! ☠️



¿Presentaste la información incorrecta?

Multa desde $5,500 a $18,360 pesos.



¿Te salió a pagar y no lo pagarás?

Multa desde $1,800 a $44,790 pesos.



¿Estás obligado a presentarla y no lo harás?

Multa desde $18,360 a $36,740 pesos