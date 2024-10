La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se reunirá con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a su posible intento de acercamiento al Poder Ejecutivo ante la reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia mañanera del 10 de octubre, la doctora Sheinbaum resaltó el bateo a la Corte y resaltó que ella no sostendrá ningún tipo de reunió con este poder.

Asimismo, resaltó que, si la SCJN busca un acercamiento con su gobierno, será a través de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, quien tiene la atribución de “resolver cualquier asunto” referente a la gobernabilidad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum bateó durante su mañanera a la SCJN y resaltó que no tiene pensado reunirse con los ministros de la Corte ante el supuesto acercamiento que busca el Poder Judicial con el Ejecutivo Federal.

Esto luego de que Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se reuniera con el el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López y el presiente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Asimismo, resaltó que, si los ministros quieren una reunión, podrían hacerlo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien tiene la atribución para “resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país”.

Asimismo, la doctora aprovechó para reiterar los “graves problemas de corrupción” que se han reportado dentro de la SCJN y llamó a los opositores a esta reforma al Poder Judicial a reconocer que ya se concretaron estas modificaciones constitucionales y que,durante la primera semana de junio de 2025, se elegirá por voto popular a un primer grupo de:

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó además la admisión de la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN y PRI, por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Asimismo, recordó que por ley, los partidos políticos no pueden intervenir en la elección de personas juzgadoras por lo que la SCJN no debió admitir el recurso legal, aseguró.

“Los partidos políticos no tienen atribución, más que en algunos casos electorales, de presentar estos recursos y, a pesar de ello, la Corte los aceptó, debería haberlos rechazado porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla, si hubiera sido el 33 por ciento de una Cámara, entonces, sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales porque es un asunto electoral, no, no tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos”

Claudia Sheinbaum