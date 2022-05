El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que no es necesaria una reforma electoral, pues el sistema electoral actual funciona.

Esto lo dijo durante la mesa de discusión ‘¿Es necesaria una nueva reforma electoral en México?’, en donde dejó clara su postura de que en realidad no se requiere una reforma electoral.

Lorenzo Córdova afirmó que actualmente el INE cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones de 2024, por lo que asegura que no habrá afectacioes en el proceso electoral de no realizarse una reforma electoral.

“No es necesaria una reforma electoral, si no hay una reforma electoral no pasa nada, las condiciones para que en 2024 se vuelva a organizar la mejor elección en términos técnicos y organizativos de nuestra historia están sobre la mesa”. Lorenzo Córdova

Mediante el dicho “si algo no funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer” Lorenzo Córdova refirió que el sistema electoral actual funciona.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. (Mario Jasso / Mario Jasso)

“Si una reforma es para cobrar venganzas o explayar rencores, no vale la pena”: Lorenzo Córdova

Por otra parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que si se diera una reforma electoral, ésta debería ser el “producto de muchas cabezas y no de la suma de muchos hígados”.

Esto porque externó su postura de que si una reforma surge para cobrar venganzas o explayar rencores, no vale la pena.

“Si una reforma es para cobrar venganzas, para hacerla a partir de filias y fobias o para digamos explayar los rencores, entiendo que hay mucha gente que vive de rencores, pues no vale la pena”. Lorenzo Córdova

Detalló que una de las condiciones que se requieren para llevar a cabo una reforma electoral, es el consenso entre las partes, de lo contrario, se podría culpar a las reglas del órgano electoral de perder las elecciones.

Al respecto, Lorenzo Córdova ejemplificó que “si hay alguien que es excluido, el día de mañana alguien va a decir ‘no yo no perdí, me robaron o perdí por culpa de las reglas de las que yo no soy parte’”.

Finalmente, el presidente del INE, Lorenzo Córdova pronunció su postura frente a las señalizaciones de ‘traidor a la patria’ que ha estado ejerciendo el gobierno de Morena.

Sobre esto, dijo que acusar de ‘traidor a la patria’ a alguien que no está de acuerdo con algo, ocasiona que el país se divida entre “buenos y malos” y en lugar de establecer nuevas reglas en una reforma que sean para solucionar, serán fuentes de conflicto.

“No sé si sea un buen un momento en el que tildas a quien no está de acuerdo de traidor a la patria, cuando se divide al país entre buenos y malos hablar de una reforma electoral, es la peor idea, porque lo que va a provocar es que estas nuevas reglas sean fuentes de conflicto y no de solución”. Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova (INE / Twitter)

Con información de LatinUS.