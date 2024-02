Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como Nico Mollinedo y quien fuera chofer de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló qué fue lo que le dijo el periodista Tim Golden sobre su reportaje contra el presidente de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Nico Mollinedo confesó que tuvo conocimiento de reportaje de Tim Golden en ProPublica desde el pasado sábado 27 de enero, puesto que el propio periodista estadounidense lo contactó para hacerle algunas preguntas, por lo que habló con él.

A raíz de la entrevista con el reportero norteamericano, el exchofer de AMLO señaló que le hizo unas “observaciones” sobre la información de su reportaje y corrigió algunos datos erróneos.

Nico Mollinedo dice que Tim Golden publicó su reportaje a pesar de correcciones

Nico Mollinedo apuntó que pese a haberle hecho correcciones a la información del reportaje de Tim Golden, el periodista publicó su trabajo en el que lo señala de presuntamente haber recibido dinero del crimen organizado para la campaña presidencial de AMLO en 2006.

Sostuvo que le aclaró a Tim Golden que no participó en la campaña presidencial de 2018, además de no tener ningún negocio con el gobierno federal, esto último omitido completamente del trabajo del estadounidense.

Según el exchofer de López Obrador, el reconocido reportero estadounidense le pidió estar tranquilo, puesto que como pruebas de las acusaciones hechas en el trabajo periodístico solamente eran dos grabaciones, pero no había nada comprometedor.

“Me dijo que la nota tenía que sacarla, porque... no me acuerdo, me dijo algunas palabras en inglés, pero que estuviera yo tranquilo, porque lo más que tenían eran dos grabaciones: una no servía y la otra sí lograron tener alguna voz, pero nada comprometedor”, sostuvo Mollinedo Bastar.

Apuntó que el reportaje de ProPublica fue hecho para golpear al presidente AMLO por ser año electoral en México; esto luego de que el mismo día que fue publicado el trabajo otros dos periodistas mexicanos difundieron la misma información.

Mollinedo acusó que ninguno de los periodistas hizo investigación sobre las acusaciones “simplemente les pasaron la nota y los tres la publicaron”.

“Es completamente falso”; Nico Mollinedo asegura que acusaciones sobre financiamiento del crimen organizado a campaña de AMLO en 2006 son falsas

Nico Mollinedo rechazó las acusaciones sobre el presunto dinero que recibió del crimen organizado y, en su defensa, dijo que de todos los personajes supuestamente implicados en la trama de corrupción solamente conoce a Mauricio Soto, quien fuera operador de las campañas presidenciales de AMLO, y a Francisco León, excandidato ligado a López Obrador en 2006 y que fue desparecido al año siguiente.

“Es completamente falso, de todos los actores que aparecen en la investigación al que más conozco es a Mauricio Soto que fue mi colaborador en 2006 y conocí como en dos ocasiones a uno que era candidato en 2006, Francisco León, a todos los demás ni los conozco”, acotó.

Insistió que el principal propósito de quienes difundieron esta información es “golpear” a AMLO.