México no participará en la reunión de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) en la que se abordará el tema de los resultados en las elecciones Venezuela 2024; esto debido a la parcialidad con la que se manejado la organización, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El 28 de julio, Nicolás Maduro, quien buscó su tercer mandato como presidente de Venezuela, logró el triunfo en las elecciones Venezuela 2024 con el 51.20 por ciento de los votos emitidos por 5 millones 150 mil 092 de votantes, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral; resultados que se señalaron como irreversibles y por los cuales se pidió respeto.

Sin embargo, la OEA emitió un comunicado con el que desconoció los resultados y afirmó que “el régimen de Nicolás Maduro ha traicionado una vez más al pueblo venezolano, declarando que respeta la voluntad popular mientras hace todo lo posible por manipularla y desconocerla”.

AMLO rechazó la participación de México en una reunión extraordinaria convocada por la OEA para discutir los resultados de las elecciones Venezuela 2024; esto durante su conferencia mañanera de hoy 31 de julio.

En ese sentido, criticó la postura de la OEA al reconocer el triunfo del candidato opositor, Edmundo González, sin presentar pruebas de sus afirmaciones:

“Bueno, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión del 9. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA (Luis) Almagro ya había reconocido algunos de los candidatos, sin pruebas de nada. ¿Entonces qué vamos a una reunión así? Eso no es serio

AMLO