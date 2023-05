¿Ya celebraste el May the 4th be with you? Martha Delgado sí pues subió a Marcelo Ebrard al Día de Star Wars con un meme al nivel de las últimas películas de la franquicia.

Este 4 de mayo se celebra el May the 4th be with you, el Día de Star Wars para todos los fans de la franquicia y varios políticos no perdieron la oportunidad de unirse y compartir fotos de ellos, al estilo de las películas.

Una de las participantes en esta celebración fue Martha Delgado, la ex subsecretaria más fiel a Marcelo Ebrard, quien el pasado 2 de mayo renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dedicarse a la campaña del canciller rumbo a las elecciones 2024.

Martha Delgado llama “líder galáctico” a Marcelo Ebrard

La ex funcionaria, Martha Delgado, publicó un meme a través de su cuenta de Twitter, donde llamó “líder galáctico”, al titular de la SRE, Marcelo Ebrard, y deseó un feliz May the 4th be with you.

Además de la célebre frase del Día de Star Wars, el meme la muestra a ella y a Marcelo Ebrard en los cuerpos de los protagonistas de la entrega 8, Los últimos Jedi: Delgado como Rey y el canciller como Luke Skywalker.

Todo esto acompañado de la frase “Star con Marcelo” y la descripción “La fuerza es grande en Marcelo Ebrard, líder galáctico de la política mexicana. ¡Apoyo total a su misión de seguir llevando nuestro país hacia una nueva era de prosperidad y esperanza”.

La fuerza es grande en @M_Ebrard, líder galáctico de la política mexicana.



¡Apoyo total para su misión de seguir llevando a nuestro país hacia una nueva era de prosperidad y esperanza!



Feliz #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay #StarConMarcelo. pic.twitter.com/PmolnFSM2l — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) May 4, 2023

Critican que políticos se unan al May the 4th be with you

Además de Martha Delgado, quien compartió el meme de Marcelo Ebrard por el May the 4th be with you, Día de Star Wars, otros políticos también se unieron a la conmemoración de la franquicia, aunque no fue del todo bien tomado por usuarios en redes sociales.

“No podemos tener nada bonito, porque ahí vienen los políticos a arruinarlo”, escribió una cuenta en Twitter.

Además del meme de Marcelo Ebrard, el líder nacional del PAN, Marko Cortés también subió un meme por el Día de Star Wars y lo mismo hizo el candidato de Morena para las elecciones 2023 en Coahuila, Armando Guadiana .

“Peleando contra el imperio de la corrupción. ¡La fuerza me acompaña!”. Armando Guadiana

No podemos tener nada bonito, porque ahí vienen los Políticos a arruinarlo🤦🏽‍♂️#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/HkXJHEs6FC — La Abuela García®™ (@rthur013) May 4, 2023

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars y se celebra con May the 4th be with you?

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, May the 4th be with you, pues se trata de un juego de palabras que recuerdan la icónica frase: “Qué la fuerza te acompañe”.

Pues en inglés es “May the force be with you”, frase que los Jedis de Star Wars pronuncian desde la primera película ‘Star Wars IV: Una nueva esperanza”.

La fecha del 4 de mayo para el Día de Star Wars quedó oficialmente instaurada en 2011 cuando se celebró en el Festival de Cine Underground de Toronto en Canadá.

Aunque ciertamente, la frase de “May the 4th be with you” fue usada por primera vez en 1979 cuando Margaret Thatcher tomó posesión como primer ministro de Reino Unido.

Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024

Marcelo Ebrard se acerca en preferencias a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024 de acuerdo con el tracking diario de SDPnoticias del 4 de mayo.

Las preferencias de los encuestados muestran los siguientes resultados a la pregunta “¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?”: