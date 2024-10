Abraham González Cerón, gerente de una sucursal de Banco Azteca en Copainalá, Chiapas, fue asesinado durante un asalto armado.

Los hechos se registraron durante la tarde del pasado sábado 26 de octubre , cuando la sucursal de Banco Azteca ubicada en la calle Primera Oriente Norte 28, de la colonia Centro en Copainalá, fue blanco de un asalto por parte de sujetos fuertemente armados.

El comando armado irrumpió en la sucursal y exigió todo el dinero posible al personal; al concretarse el asalto con violencia, los sujetos armados emprendieron la huída y en ese momento, dispararon contra la sucursal.

En la agresión la única víctima mortal fue el gerente y otro empleado más resultó lesionado. Los heridos fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano; sin embargo, Abraham González Cerón murió a los pocos minutos.

Ricardo Salinas Pliego explota contra gobierno por asalto a sucursal de Banco Azteca en Chiapas y asesinato de gerente

Ante el asalto a la sucursal de Banco Azteca y el asesinato del gerente, el empresario Ricardo Salinas Pliego explotó contra el gobierno federal por la inseguridad en Chiapas.

“El día de hoy es un día triste para todos nosotros en @gruposalinas, ayer mataron a un colaborador nuestro, gerente de una de nuestras sucursales bancarias en el estado fallido de Chiapas”, expresó Salinas Pliego a través de su cuenta de la red social X.

En su publicación, Ricardo Salinas Pliego reclamó al gobierno federal y estatal por su “brillante ausencia e incapacidad” para garantizar la seguridad de la población.

Aprovechó para criticar el actuar de las autoridades ante este tipo de delitos, al aludir a que sólo simulan atender los casos.

“(...) Quiero hacer un enérgico reclamo contra el gobierno estatal y federal por su brillante ausencia e incapacidad para hacer LA ÚNICA PUTA FUNCIÓN LEGAL PARA LA CUAL EXISTEN, QUE ES LA SEGURIDAD DEL “PUEBLO” del que viven como los parásitos que son… Y NO, NO ESTAMOS FELICES Y NO, NO PAGAMOS IMPUESTOS PARA QUE NOS MATEN y luego salgan con la mamada de qué van a investigar y que ya abrieron una carpeta de investigación!!!”, reprochó el empresario.

El día de hoy es un día triste para todos nosotros en @gruposalinas, ayer mataron a un colaborador nuestro, gerente de una de nuestras sucursales bancarias en el estado fallido de Chiapas.



Les ofrezco todo mi apoyo a las familias y quiero hacer un enérgico reclamo contra el… https://t.co/G6nlYbg2ww — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 27, 2024

Banco Azteca exige esclarecer asalto a sucursal en Chiapas y detener a los responsables

En un comunicado, Banco Azteca lamentó los hechos en los que el gerente de su sucursal en Copainalá, Chiapas, fue asesinado.

Al respecto, exigió un trabajo “transparente y puntual” de las autoridades responsables de investigar, esclarecer el caso y buscar a los responsables.

Indicó que “no podemos, ni debemos normalizar la violencia”, por lo que exigió justicia y pidió que se tomen las medidas necesarias para que actos como el registrado el pasado sábado no vuelvan a ocurrir.

Finalmente, expresó su apoyo para las familias de las víctimas y se comprometió a dar seguimiento al caso “hasta las últimas consecuencias”.