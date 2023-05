Mario Delgado, presidente nacional de Morena, deslindó al partido de agrupaciones que “se quieren colgar del movimiento”.

La declaración de Mario Delgado viene luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizara el registro a diversas Asociaciones Políticas Nacionales (APN) supuestamente ligadas con la Cuarta Transformación.

El presidente de Morena rechazó todos estos registros, señalando que no necesitan voceros ni buscan partidos satélite.

Además mencionó que muchos de estos grupos tiene como objetivo ejercer presión al interior del partido para la definición de candidaturas en los procesos electorales.

Sumado a lo anterior, Mario Delgado aseguró que en Morena respetan la libertad de organización, así como las posibilidades de que haya más actores políticos.

Pero no está de acuerdo que se cuelguen del nombre y los conceptos que defiende Morena.

Si hay grupos que quieran apoyar a la Cuarta Transformación, Mario Delgado pidió que lo hagan desde el partido, donde serán bienvenidos.

Para él es una incongruencia que los mismos militantes estén formando otras organizaciones, como si no se les diera su lugar en Morena.

“Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya organizaciones políticas, pero no nos gusta que se cuelguen del nombre o de los conceptos de nuestro movimiento. Si quieren participar en favor de la Cuarta Transformación que lo hagan desde Morena, donde siempre serán bienvenidos. Me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio aquí en Morena”

Mario Delgado, presidente nacional de Morena