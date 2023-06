María Elena Ríos denunció públicamente a Tenoch Huerta por abuso sexual, pues reveló que el actor cometió stealthing en su contra, una violencia que en México aún no se legisla.

A través de sus redes sociales, María Elena Ríos, quien es sobreviviente de violencia ácida y se ha vuelto activista y defensora de los derechos de las mujeres, se pronunció sobre el comunicado que Tenoch Huerta publicó negando que haya ejercido violencia contra la también saxofonista.

Esto ocurre a pocos días de que María Elena Ríos lo acusó de “depredador sexual”, de que abusó emocionalmente de ella y que también cometió abuso de poder en su contra.

María Elena Ríos adelantó lo difícil que es hablar de este caso porque el actor es “amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película”, y dijo que es “encantador” con su alrededor, “la gran característica de un narcisista”.

La violencia identificada como stealthing ha sido definicda como el retiro de condón no consensuado durante la relación sexual.

Este 15 de junio de 2023, María Elena Ríos publicó su posicionamiento frente al “comunicado cobarde” que Tenoch Huerta publicó donde niega y asegura los señalamientos de “depredador sexual” y dice que la denuncia no tiene fundamento porque en su relación con la activista “todo fue consensuado”.

Sin embargo, María Elena dijo que no va a permitir que lo dicho por el actor pretenda menguar las violencia que ejerció y sigue ejerciendo en su contra para evadir su responsabilidad.

En específico, María Elena Ríos dijo que “los actos consensuados” al principio de una relación pueden que no lo sigan siendo con el tiempo y denunció a Tenoch Huerta por quitarse el condón sin avisar, un tipo de violencia sexual que se conoce como stealthing.

La saxofonista dijo que a partir de su denuncia pública, otras compañeras se han acercado a ella y con sus historias, pudieron determinar que Tenoch Huerta tienen un modus operandi que ejerce de manera normal y desde hace años.

Este modus operandi consiste en buscar mujeres vulnerables emocionalmente, hacerlas sentir admiradas, enamorarlas para después desaparecer y volver a buscarlas “para tener sexo”, desatenderse y victimizarse.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste: • Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. • En México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador

Además, María Elena Ríos acusó que la organización Poder Prieto protege a Tenoch Huerta a pesar de que conocen las denuncias en su contra.

Y que recopiló testimonios de integrantes del mismo colectivo que señalaron la violencia contra el actor pero que al enterarse de su denuncia pública, “le dieron la espalda y la atacaron”.

Sobre la relación que sostuvo con Tenoch, la activista explicó que fue a partir de marzo de 2022, cuando el actor comenzó a “cortejarla constantemente”, situación de la que son testigos en Poder Prieto, pero no de el trato íntimo entre ambos.

“Durante toda esa semana, creí en todas las cosas bonitas que me decía y caí. Yo me enamoré y no me da vergüenza porque cada quien da lo que poseé”.

María Elena Ríos