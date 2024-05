El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no dará su habitual conferencia mañanera hoy jueves 30 de mayo de 2024; ¿por qué? Esto fue lo que dijo el mandatario federal.

A tres días de que se realicen las elecciones 2024 México este domingo 2 de junio, el presidente AMLO decidió tomarse un descanso previo a la jornada electoral.

Por lo que este jueves 30 de mayo de 2024 AMLO no tendrá actividades oficiales ni rendirá su conferencia de prensa desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Por qué no hay mañanera de AMLO?

Desde hace tres semanas, el pasado 8 de mayo de 2024, el presidente AMLO adelantó que hoy jueves 30 de mayo de 2024 no habría mañanera.

La justificación que dio fue precisamente debido a las elecciones 2024 que se celebrarán a nivel nacional el domingo 2 de junio.

“De una vez aprovecho para decirles que el jueves (30 de mayo), viernes y sábado antes del día 2 que son las elecciones, no vamos a tener mañanera, por eso” AMLO

El presidente AMLO dijo que no habría problema en realizar sus mañaneras, pero agregó que no quería ofrecerlas: “No habría problema, pero no queremos”.

AMLO también explicó que la suspensión de sus conferencias mañaneras será tras el cierre de las campañas electorales del 29 de mayo y hasta el domingo 2 de junio, por lo que se reanudarán de manera habitual el lunes 3 de junio.

Mañanera de AMLO (Cortesía)

¿Qué hará AMLO hoy jueves 30 de mayo y hasta el domingo 2 de junio, día de las elecciones 2024?

Ante la cancelación de su conferencia mañanera y actividades oficiales de hoy jueves 30 de mayo y hasta el domingo 2 de junio, el presidente AMLO fue cuestionado sobre qué actividades tendrá esos días.

El mandatario federal dijo a los medios de comunicación que realizará una gira “de otro tipo”, de carácter cultural.

“Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural. No me va a ver nadie pues, para que quede claro”. AMLO

Aclaró también que el sábado 1 de junio, Día de la Marina Nacional, sí realizará un acto voluntario pero será cerrado.

Mientras que el domingo 2 de junio AMLO asistirá a votar para las elecciones 2024 y tras concluir las votaciones rendirá un mensaje a la población.