Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, envió un mensaje de felicitación y agradecimiento a los diputados y senadores de este partido este sábado 1 de febrero.

Asimismo, la dirigente nacional del partido pidió a todos los legisladores de Morena a trabajar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en este periodo ordinario.

Estas felicitaciones las envió Luisa Alcalde, ante el comienzo del segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará con la discusión de la Ley del Infonavit.

Luisa María Alcalde (Morena Sí vía Facebook)

Luisa Alcalde envía felicitaciones a diputados y senadores de Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, expresó su agradecimiento y felicitaciones a los diputados y senadores por el trabajo que están realizando en estas jornadas legislativas.

Luisa Alcalde aseguró que todos los miembros de Morena se sienten orgullosos por el esfuerzo que están realizando para avanzar en el paquete de reformas.

“Me atrevo asegurar que todas y todos afines a nuestro proyecto, nos sentimos profundamente orgullosos de su trabajo, sabemos muy bien que en los últimos meses han sido muchísimos los desvelos, el trabajo intenso, pero queremos decirles que ha valido la pena”, dijo.

Asimismo, Luisa Alcalde llamó a los legisladores de Morena a seguir trabajando teniendo en cuenta que “no tienen derecho a fallarle al pueblo de México”.

Luisa María Alcalde en X (captura de pantalla)

Luisa Alcalde: Reformas de Claudia Sheinbaum han dejado huella en nuestro país

Luisa Alcalde recalcó que las 13 reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta Claudia Sheinbaum han sido de “enorme impacto”.

“(Estas reformas) materializan en esencia los ideales que nos dieron origen como proteger y ampliar los derechos fundamentales llevando los programas sociales ahora a la Constitución”.

La dirigente nacional de Morena llamó a diputados y senadores de este partido a estar unidos para “acompañar a nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum) en la defensa de la dignidad y la soberanía nacional”.