Lourdes Maldonado no tenía acceso al botón de pánico de la protección a periodistas

La periodista Lourdes Maldonado pudo no haber tenido acceso al botón de pánico del mecanismo de protección a periodistas.

En entrevista con Milenio, Eduardo Pérez, abogado de la periodista Lourdes Maldonado, señaló que se suponía que la periodista Lourdes Maldonado tenía un botón de pánico tanto en su celular como en su casa .

Asimismo, indicó que como parte del mecanismo de protección a periodistas se debían realizar rondines policiacos periódicos en los alrededores de la casa de Lourdes Maldonado y debía estar protegida.

“Se supone que Lourdes tenía un botón de pánico en su casa y un botón de pánico en su teléfono. Se supone que habían rondines policiacos y se supone que como periodista debía estar protegida” Eduardo Pérez. Abogado de Lourdes Maldonado

En ese sentido, el abogado de Lourdes Maldonado criticó la seguridad brindada por el mecanismo de protección a periodistas.

“Si esa es la seguridad que el gobierno de México me puede proporcionar a mí que yo no soy un periodista, que soy un simple ciudadano, esa seguridad no la quiero”, expresó Eduardo Pérez.

Abogado de Lourdes Maldonado teme por su vida

Eduardo Pérez, abogado de Lourdes Maldonado, aseguró que teme por su vida tras el asesinato de la periodista.

Al respecto, mencionó que luego del asesinato de Maldonado su temor es fuerte, por lo que está analizando abandonar México para no arriesgar su vida ni la de su familia.

Sin embargo, refirió que no puede decir qué es lo que hará por precaución.

“El temor de su servidor sí es fuerte, no estoy tranquilo; sí corre peligro mi vida, lamentablemente no me puedo acercar a las autoridades y pedirles protección [...]. Públicamente no puedo decir lo que voy a hacer, pero vamos a tomar medidas drásticas, estoy viendo la posibilidad de irme del país, no puedo arriesgar a mi familia” Eduardo Pérez. Abogado de Lourdes Maldonado

El defensor explicó que el pasado viernes 21 de enero, los abogados de la empresa y el propio Jaime Bonilla presentaron una solicitud para cubrir las prestaciones y el dinero que le debían a Lourdes Maldonado.

Además de que este martes 25 de enero sería cuando se realizaría el pago del adeudo; no obstante, tras el asesinato de la reportera, la empresa de Jaime Bonilla deberá cubrir las prestaciones a los beneficiarios de Lourdes Maldonado .

De tal forma que la familia de la periodista tiene dos años para que recibir el adeudo por parte de la empresa del exgobernador, a partir de que la autoridad lo determine.

La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada este domingo al llegar a su casa en Tijuana, Baja California.