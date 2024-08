Lorenzo Córdova respondió la tarde de hoy martes 7 de agosto de 2024 al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien durante su conferencia de prensa mañanera lo llamó “traidor a la patria”.

El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció durante su participación en el ‘Foro Voces contra la Representación’, celebrado en el Teatro María Teresa Montoya de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe señalar que AMLO se refirió de dicha forma a Lorenzo Córdova, al hablar de integrantes de la oposición que han acusado existe una sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados.

En su participación en el el ‘Foro Voces contra la Representación’, Lorenzo Córdova respondió a los señalamientos lanzados por el presidente AMLO, quien durante el espacio destinado para su mañanera lo llamó “traidor a la patria”.

El ex consejero del INE manifestó que no entraría en la discusión de si hay buenos mexicanos o traidores a la patria, como asegura el mandatario nacional, pues dijo se debe respetar todas las formas de pensamientos.

Añadió que ese discurso es funcional, pues le resulta a quienes se han dedicado a buscar la polarización de ideas y la intolerancia.

“Yo, en lo particular, me salgo de la discusión que en México hay buenos mexicanos y enemigos del pueblo... ese discurso les es funcional a quienes han hecho la polarización y intolerancia, como si en este país no tuvieramos reglas para convivir todos con nuestras diferencias”.

Lorenzo Córdova