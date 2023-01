“Que se porten bien”, respondió Lorenzo Córdova al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que este dijera a sus simpatizantes en Hidalgo que esperan para vitorearlo y mostrarle su apoyo después de abril, cuando el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), deja el cargo, junto con otros de sus compañeros.

Dicha advertencia aplicaría no solo a Adán Augusto López Hernández, sino a quienes en la discusión pública se ven como “corcholatas”o aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues el consejero habló en plural.

Lorenzo Córdova dijo que las multas no las ponen dos consejeros sino el Instituto mediante decisiones colegiadas, por lo que se va “tranquilo” sabiendo que las decisiones del INE se basan en la ley, así lo dijo tras la presentación del libro “La Democracia no se toda”, en coautoría con Ciro Murayama.

AMLO no tiene confianza en la SCJN y su resolución sobre el Plan B de la reforma electoral

“Que se porten bien si no quieren que los multemos. Las multas no son de Lorenzo Córdova ni de Ciro Murayama”

#LorenzoCordova contesta a #AdánAugusto : "que se porten bien si no quieren que los multemos. Las multas no son de Lorenzo Córdova ni de Ciro Murayama" Dicen que se van "tranquilos". #corcholatas #morena #INE #LaDemocraciaNoSeToca pic.twitter.com/BcKYqo1yRO

Cabe recordar que en los últimos días, Lorenzo Córdova afirmó en una columna de opinión que el secretario de Gobernación ordenó a legisladores “destazar” al INE.

Durante la presentación del libro, Lorenzo Córdova dijo que con el abordaje pendiente del Plan B de la Reforma Electoral queda claro que sí quieren “destazar” al INE.

“No sé si sea cierto lo de destazar, pero leyendo la reforma me queda claro que ese era el propósito”

Sobre todo porque afirmó que están en peligro la estructura para hacer elecciones, incluida la de 2024, y se quiere recortar a gran parte del personal afectando sus derechos laborales.

Lorenzo Córdova detalló que el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) con el actual Plan B desaparecería el 85 por ciento de las plazas, actualmente son dos mil 571 miembros.

Dentro del SPEN existen 792 responsables de funcionamiento registral y pasarían a quedar solo 32. Ellos se encargan del funcionamiento de módulos, depuración del padrón, cartografía, imprimir lista de ciudadanos, entre otras acciones.

INE vs Reforma Electoral: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama presentan ‘La Democracia no se Toca’; llaman a ciudadanos a ampararse contra Plan B

Dada la aprobación fast track de la primera parte del Plan B y la imposibilidad de que en pocas horas hayan leído la reforma, Lorenzo Córdova dijo que ni ellos saben que existe el Plan B.

“De hecho todavía no sé si haya legisladores que sepan que existe el Plan B. La historia reciente revela... que algunos de los legisladores que votaron a favor de ello... desde que se presentó la iniciativa formalmente hasta que se aprobó en el pleno pasaron tres horas y eso no les permitió leerlo... queda claro que no leyeron nada”

Lorenzo Córdova. Consejero presidente INE