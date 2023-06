En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Lilly Téllez confirma que va para la candidatura presidencial de Va por México, pero piden que atiendan sus preguntas sobre el método de la oposición rumbo a las elecciones 2024.

Las preguntas de Lilly Téllez van en el sentido de la transparencia de los recursos que utilizarían los posibles aspirantes de la oposición.

Lo anterior luego de que morenistas fijaran las reglas de manera interna en su Consejo Nacional de Morena.

El partido del presidente comenzó a moverse luego de ganar las elecciones en el Estado de México con lo que Morena gobernará 23 estados de la república mexicana.

Además desde hace dos semanas Morena ya había definido su método y lineamientos a seguir, para este proceso interno.

También por su parte Morena ya tiene definidas sus corcholatas que actualmente se encuentran recorriendo el país.

Para estos recorridos a cada una de las corcholatas les fueron entregados hasta 5 millones de pesos.

Lilly Téllez confirmó que sí va por la candidatura presidencial Va por México en entrevista con Ciro Gómez Leyva, pero también confesó que tienen sus dudas en el método que dio a conocer de manera pública ayer la oposición.

Ya que tras esta presentación, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), le dio a conocer a la alianza de Va por México al menos 50 planteamientos.

En los que además de preguntar sobre la transparencia de los recursos que se utilizarán, se cuestiona sobre la legalidad del método ante la ley electoral, así como el método de encuesta.

Sin embargo Lilly Téllez aclaró que estas 50 preguntas tienen como finalidad blindar la candidatura presidencial de la alianza ante los embates de Morena.

La senadora panista también aclaró por parte de la oposición se dejó en claro que los participantes deberán pagar con sus propios recursos todo el proceso, pero ella insistió en que no tiene tantos recursos como aquellos que están respaldados por empresarios.

A pesar de ello, insistió en que sí va a participar en este proceso interno de la alianza Va por México, pero cuestiona el método.

“Sí, sí voy a participar, lo que todavía no sé es que si será a través de este método porque yo me quiero asegurar de que no se viole la ley... sí voy pero nunca en la ilegalidad”

Lilly Téllez, senadora del PAN