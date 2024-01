En su primer día como nueva ministra, Lenia Batres Guadarrama arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acusó que la Constitución está subordinada al máximo tribunal.

Durante su primer discurso como ministra en sesión solemne llevada a cabo hoy 4 de enero, Lenia Batres aseguró que la SCJN no está subordinada a la Constitución, sino todo lo contrario.

“No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte”, refirió Batres Guadarrama, visiblemente nerviosa.

Lenia Batres sostiene que la SCJN se ha extralimitado en sus funciones

La nueva ministra Lenia Batres señaló que la SCJN se ha extralimitado en sus funciones y dijo que el “carácter inimpugnable” de sus decisiones “la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución, con jerarquía de la instancia”.

Como ejemplo, la recién togada señaló que la Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

En su opinión, el máximo tribunal de México ejerce poderes que están “expresamente vedados” en la ley, tales como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad.

Además, criticó que los ministros de la SCJN obtengan un salario mayor que al del Presidente de la República.

Por su parte, la ministra Yazmín Esquivel le dio la bievenida a Lenia Batres y subrayó que es la mujer número 15 en ser ministra de la SCJN.

La Ministra Lenia Batres ataca al Poder Judicial en su primer día.



Con mucho nerviosismo y trabándose, criticó temas como:



- Que la Corte anule decisiones del Congreso por temas de procedimiento

- Que ganen más que el Presidente

- Que legisle pic.twitter.com/so68TiWBwh — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) January 4, 2024

Lenia Batres, ¿ministra del pueblo?

Lenia Batres negó que le ofenda ser llamada “ministra del pueblo” y, por el contrario, dijo sentirse halagada de ser nombrada de esa manera.

“Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”, sostuvo la ministra de la SCJN. “Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza la grandeza que me está atribuyendo”, agregó.

Batres Guadarrama se convirtió en ministra de la SCJN tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en sustitución de Arturo Zaldívar, quien actualmente forma parte del equipo de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, fue la encargada de la investidura de Lenia Batres como nueva ministra, sesión a la que asistieron diversos políticos ligados con el partido Morena.