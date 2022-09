La Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar ya fue instalada, por lo que el programa del gobierno federal inicia operaciones legales y jurídicas.

Conforme al decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 31 de agosto, se instaló la Junta de Gobierno del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar.

Durante la sesión de instalación de la Junta de Gobierno, Gisela Lara tomó protesta como directora general de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, luego de que el presidente AMLO la nombrara.

Pero también se realizaron los siguientes nombramientos:

Tras tomar protesta como directora general del Órgano Público Descentralizado IMSS-Bienestar, Gisela Lara agradeció la confianza del presidente AMLO así como al director general Zoé Robledo y al secretario de Salud, Jorge Alcocer.

La funcionaria se comprometió a trabajar para brindar atención médica oportuna y de calidad a la población que carece de seguridad social.

“Tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para que no falte ese médico, no falte la enfermera, no falte el equipo, los insumos y que tengamos instalaciones dignas”.

Gisela LAA