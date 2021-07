Jubilados del IMSS reinstalan bloqueo en Reforma; piden ser atendidos por AMLO

El movimiento de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)bloquearon nuevamente la avenida Reforma la mañana del 16 de julio.

Los jubilados anunciaron que desde las 8 de la mañana reinstalarían el plantón que habían retirado debido a que no les han dado respuesta respecto a la retribución de sus ahorros en las Afores.

Además, advirtieron que no retirarán el bloqueo que se encuentre en Reforma, frente a las inhalaciones del IMSS, hasta ser atendidos directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde el 6 de julio, jubilados de IMSS de

han solicitado a las autoridades que les devuelvan los ahorros por el concepto de cesantía y vejez que fueron transferidos a las Afores.

De acuerdo con los jubilados que mantienen un plantón que bloquea avenida Reforma en ambos sentidos , se reunirán con funcionarios del gobierno federal.

El próximo 19 de julio, jubilados del IMSS sostendrán una reunión con autoridades de

Para llegar a un acuerdo, sin embargo, los manifestantes dudan que logren una conciliación.

Por su parte, el presidente AMLO aseguró que no es posible entregar los recursos que piden los jubilados del IMS porque no se les puede dar doble jubilación .

Desde la conferencia mañanera del 15 de julio, AMLO afirmó que no se les está negando los recurso por cesantía y vejez como han afirmado.

Sin embargo, reiteró que se les va a dar atención porque no quiere que los jubilados piensen que no se les quiere atender o que es “una injustica”.

“No queremos que vayan ellos a pensar que no los estamos atendiendo o que es una injusticia, no, nosotros no cometemos injusticias”

AMLO