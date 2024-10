Jorge Álvarez Máynez compartió un mensaje por medio del cual le recordó a Claudia Sheinbaum que así como a ella le llaman presidenta, lo correcto es decir “jueza”.

Así lo planteó el ex candidato a la presidencia de la República, luego de que Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la resolución de una jueza para bajar la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, debido a que en su declaración la presidenta se refirió a dicha impartidora de justicia como juez, Jorge Álvarez Máynez le recordó con lo adecuado es decir “jueza”.

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

Jorge Álvarez Máynez pide a Claudia Sheinbaum decir “jueza” como ella pide que la llamen presidenta

Durante el primer mensaje que ofreció luego de tomar protesta el pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que se refieran a ella como presidenta, con a al final.

Así lo pidió la presidenta constitucional de México al señalar que es necesario que se reconfiguren algunos conceptos, toda vez que sentenció que “sólo lo que se nombra existe”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que así como lo adecuado es que le digan presidenta, la idea también es aplicable para otras profesiones como la abogacía, la ciencia o la ingeniería.

No obstante, a la presidenta se le olvidó por unos momentos su planteamiento, debido a que en su mañanera del pueblo del pasado viernes 18 de octubre, se refirió a una jueza como “juez”.

Ante ello, el ex candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez compartió un mensaje en su cuenta de X en el que le recordó que así como a ella le llaman presidenta, lo correcto es decir “jueza”.

Incluso, al citar las palabras que pronunció Claudia Sheinbaum semanas atrás, el ex abanderado de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2024, resaltó que lo “que no se nombra no existe”.

Se dice presidenta. Y se dice jueza.



Lo que no se nombra no existe. pic.twitter.com/DXZqww3Tbd — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 19, 2024

Claudia Sheinbaum afirmó que pedir que la llamen presidenta ha tenido impacto

Apenas un par de días previos, durante su mañanera del pueblo del miércoles 16 de octubre, Claudia Sheinbaum recordó el llamado que hizo para que la llamen presidenta con a al final.

Al respecto, Claudia Sheinbaum aseveró que su petición para que se refieren a su cargo como presidenta, sí ha tenido impacto, pues dijo que ya casi nadie le dice la presidente.

Luego de volver a mencionar que “lo que no se nombra no existe”, volvió a señalar que la idea debe aplicarse para otro tipo de escenarios, pues “no es ‘la ingeniero’, es ‘la ingeniera’”.

De esa manera, la presidenta sostuvo que va a seguir insistiendo en sus llamados para reconfigurar el lenguaje para seguir avanzando en el combate contra la violencia contra las mujeres.