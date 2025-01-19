El periodista Joaquín López Dóriga se burló de una foto cariñosa entre Paco Ignacio Taibo II, director ejecutivo de Fondo de Cultura Económica (FCE), y Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La foto en cuestión a la que hizo referencia Joaquín López Dóriga fue captada el viernes 17 de enero, en el marco de la puesta en escena “el General orejón ese” a cargo de Paco Ignacio Taibo II, la cual se llevó a cabo en municipio de Escobedo, en Nuevo León.

Dicho lo anterior, Joaquín López Dóriga publicó una foto de Paco Ignacio Taibo II con Tatiana Clouthier que generó reacciones divididas en sus redes sociales, pues algunos de sus seguidores lo trolearon por sus burlas.

Joaquín López Dóriga se burla de Paco Ignacio Taibo II y Tatiana Clouthier (Captada de video)

Joaquín López Dóriga se mofa de foto de Paco Ignacio Taibo II con Tatiana Clouthier

Joaquín López Dóriga se burló en sus redes sociales de una foto en la que aparecieron Paco Ignacio Taibo II y Tatiana Clouthier, quienes estuvieron presentes en la puesta en escena “el General orejón ese”, en Escobedo, Nuevo León.

El mensaje del comunicador fue publicado en sus redes sociales un día después del evento que organizó el Fondo de Cultura Económica (FCE) en Nuevo León, en donde se le hizo un homenaje al héroe nacional Mariano Antonio Escobedo de la Peña por el bicentenario de su nacimiento.

Sin embargo, Joaquín López Dóriga se limitó a publicar la foto de Paco Ignacio Taibo II y Tatiana Clouthier con el siguiente mensaje:

“Quédate con quien te mire, y toque, así”.

Joaquín López Dóriga se burla de Paco Ignacio Taibo II y Tatiana Clouthier (Joaquín López Dóriga / Tomada de X)

Joaquín López Dóriga: Usuarios de X lo trolean; publican foto con Genaro García Luna

No obstante, la publicación de Joaquín López Dóriga recibió comentarios divididos en redes sociales, pues algunos usuarios de X no se se sumaron a sus burlas en contra de Paco Ignacio Taibo II y Tatiana Clouthier.

En ese sentido, algunas personas replicaron el mismo mensaje de Joaquín López Dóriga, “quédate con quien te mire, y toque, así”, para señalar una foto del periodista con el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien cumple sentencia en Estados Unidos por narcotráfico.

Otros usuarios hicieron uso de la misma frase para señalar a distintos integrantes de la política mexicana, como al exsecretario del Trabajo y Previsión Social con Felipe Calderón, Javier Lozano, quien apareció con la periodista Beatriz Pagés en otra foto.