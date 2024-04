La ivermectina es un antihelmíntico que se utilizó en la Ciudad de México (CDMX) durante el principio de la pandemia de Covid-19 para combatir el SARS-CoV-2.

Cabe señalar que durante el primer debate presidencial México 2024 la candidata Xóchitl Gálvez acusó que el medicamento suministrado durante el gobierno de la también candidata Claudia Sheinbaum es para el tratamiento de piojos.

Aquí te compartimos 5 mitos y 5 verdades sobre la Ivermectina y su uso como parte del tratamiento contra el coronavirus durante el inicio de la pandemia en México.

Mitos:

La ivermectina es un fármaco para el tratamiento de virus La ivermectina es sólo para el uso animal La ivermectina fue aprobado por la FDA para el tratamiento de Covid-19 La ivermectina de los kits de CDMX eran para el tratamiento de piojos La ivermectina es un fármaco experimental

Verdades:

Se realizó un estudio del uso de la ivermectina en CDMX Tomar grandes cantidades de ivermectina es peligroso Existe la sobredosis por ivermectina La ivermectina es un medicamento para tratar parásitos La ivermectina es un medicamento seguro

Mito 1: La ivermectina es un fármaco para el tratamiento de virus

La ivermectina no es un fármaco para el tratamiento de virus sino un antihelmínticos, es decir, un medicamento que provoca la erradicación de las lombrices parásitas del cuerpo de manera rápida y completa.

Si bien al principio se probó su eficacia como antiviral durante la pandemia por Covid-19, esta resultó ser casi nula.

Mito 2: La Ivermectina es sólo para uso animal

Si bien la ivermectina se utiliza como desparacitario en animales, la formulación de ésta es completamente diferente al fármaco utilizado en seres humanos.

Esto quiere decir que, si bien el compuesto es sobre todo utilizado para el tratamiento de especies animales, no es sólo para el uso animal.

Sin embargo, no debe consumirse por automedicación y debe de buscarse específicamente el medicamento de uso en seres humanos en caso de que un médico lo recete.

Mito 3:La ivermectina fue aprobada por la FDA para su uso en tratamiento de Covid-19

De acuerdo con el artículo publicado en Antiviral Research en 2020, “The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro” (El medicamento ivermectina aprobado por la FDA inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro) la ivermectina sí probó ser eficaz contra el SARS-CoV-2.

Sin embargo, esta eficacia contra el virus que causa el Covid-19 fue sólo cuando éste fue expuesto en una placa de Petri.

Por ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no aprobó su uso para el tratamiento de Covid-19 durante la pandemia.

Mito 4: La ivermectina de los kits de CDMX eran para el tratamiento de piojos

La ivermectina que se incluyó en los kits entregados por el gobierno de la CDMX no fue el fármaco que se utiliza para el tratamiento contra los piojos.

La ivermectina para seres humanos se pueden usar dosis específicas de comprimidos para tratar gusanos parásitos; sin embargo, para

el tratamiento de piojos se aplica una versión tópica en la piel.

Mito 5: La ivermectina es un fármaco experimental

La ivermectina es un medicamento con más de 30 años de ser administrado de forma segura en todo el mundo, primordialmente para combatir parásitos.

Asimismo, se descubrió que también tiene un “efecto parcial” como antiviral.

Verdad 1: Se realizó un estudio del uso de la ivermectina en CDMX

La CDMX realizó un estudio llamado “Ivermectina y la probabilidad de hospitalización por COVID-19: EVIDENCIA DE UN ANÁLISIS CUASI EXPERIMENTAL BASADO EN UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA CDMX″ publicado en mayo de 2021 en el que se determinó que el uso de ivermectina disminuyó la probabilidad de hospitalización.

Este estudio se realizó para medir el Kit Médico basado en ivermectina en la probabilidad de ser hospitalizado . Este kit contenía ivermectina de 6mg y ácido acetilsalicílico de 100 mg.

De acuerdo con los resultados, el uso de ese paquete redujo en un 68.4% la probabilidad de ser hospitalizado con respecto a quien no lo recibió.

Verdad 2: Tomar grandes cantidades de ivermectina es peligroso

Al inicio de la pandemia por Covid-19 se escuchó que “estaba bien” tomar grandes dosis de ivermectina.

Sin embargo, consumir grandes cantidades de ivermectina puede ser peligroso; incluso las dosis de ivermectina aprobadas para uso humano pueden interactuar con otros medicamentos, como los anticoagulantes.

Verdad 3: Existe la sobredosis por ivermectina

Consumir ivermectina en dosis altas puede provocar una sobredosis. Esta se puede identificar con los siguientes síntomas:

náuseas

vómitos

diarrea

hipotensión (tensión arterial baja)

reacciones alérgicas (picor y urticaria)

mareos

ataxia (problemas de equilibrio)

convulsiones

coma

muerte

Verdad 4: La ivermectina es un medicamento para tratar parásitos

La ivermectina es un medicamento utilizado para tratar parásitos como los intestinales en animales y la sarna en humanos.

Este fármaco pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos que se usan para tratar la estrongiloidosis al eliminar los gusanos en los intestinos, así como la oncocercosis al eliminar los gusanos en desarrollo.

Verdad 5: La ivermectina es un medicamento seguro

La ivermectina, en las dosis recomendada por un médico, es un medicamento seguro; sin embargo, no se debe de pasar de las dosis establecidas en el tratamiento.

Durante su uso en el tratamiento del Covid-19 no se tiene registro de que haya provocado daño alguno en los pacientes.