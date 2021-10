Parece que la sola presencia de la senadora @LillyTellez altera de sobremanera a Morena en @senadomexicano , al grado que hasta la presidenta de la Mesa expresa que no procede la pregunta y que no hay lugar para la discusión. ¡Y están en la Discusión en lo particular! 😱 pic.twitter.com/NBVLljQGqa