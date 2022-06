Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscan estrategias para mejorar los tiempos de atención en áreas de Urgencias.

Con la finalidad de conocer así como de verificar la atención que se brinda a pacientes y familiares, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Célida Duque Molina, realizó un recorrido por el Hospital General de Zona (HGZ) No. 57, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La doctora Célida Duque Molina dialogó con los derechohabientes, especialmente del área de Urgencias del Hospital HGZ 57, para así buscar estrategias que les permitan mejorar los tiempos de espera y la satisfacción de los pacientes.

A lo largo de su recorrido, la doctora Célida Duque visitó las salas de espera externa e interna, TRIAGE, corta estancia, área Covid-19, Rayos X, primer contacto, observación y hospitalización de pediatría, además de observación adultos.

De acuerdo con la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, con este tipo de recorridos se busca mejorar la calidad, la oportunidad y la atención en los procesos en todas las unidades, particularmente en las áreas de Urgencias.

Será en los próximos días cuando se lleven a cabo visitas similares en Unidades Médicas Familiares que cuenten con Servicio de Admisión Continua.

Es decir, en clínicas donde se atienden casos que no son graves como los Hospitales Generales de Zona y Regionales.

Aunado a esto se supervisarán 248 espacios que concentran en Unidades Médicas de Alta Especialidad. Lo anterior con la finalidad de agilizar y hacer más eficiente el manejo de los pacientes que se derivan hacia esos servicios, declaró la doctora Célida Duque.

¿Cuáles son algunas de las estrategias para mejorar tiempos de atención en áreas de Urgencias que implementará el IMSS?

La doctora Célida Duque explicó que el IMSS implementará horarios de informes en las áreas de Urgencias que abarcaran la mañana, tarde y noche, además de las 6:00 horas.

De igual forma se pondrá en funcionamiento un número telefónico de contacto, con nombre del responsable, para atender situaciones extraordinarias que requieren solución.

Célida Duque se comprometió a realizar una segunda visita la próxima semana con la finalidad de de corroborar que supervisar que las nuevas estrategias se respeten. En su recorrido la doctora se encontró en compañía de:

La jefa de Prestaciones Médicas en la representación del IMSS en Estado de México Oriente, doctora María de los Ángeles Dichi Romero,

El director del HGZ No. 57, doctor Óscar Muñoz Saavedra.

IMSS llevará a cabo la Jornada de Oftalmología realizando 300 cirugías en cuatro días

Por su parte, la jefa de Prestaciones Médicas en la representación del IMSS en Estado de México Oriente, María de los Ángeles Dichi Romero, presentó el arranque de la Jornada de Oftalmología.

Como parte de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, del 30 de mayo al 2 de junio se realiza la Jornada de Oftalmología en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 199, donde se tiene la meta de realizar 300 cirugías.

La estrategia “Con el Águila Bien Puesta” se realizará en colaboración de oftalmólogos del Hospital General de Zona No. 53, Hospital General Regional No. 57 y del Hospital General Regional No. 72.