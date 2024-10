Movimiento Regeneración Nacional (Morena) avaló proponer ante el pleno a quien sucederá a Ifigenia Martínez como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El anuncio se dio a conocer horas después de que se realizara un homenaje de cuerpo presente a Ifigenia Martínez en la Cámara de Diputados, quien murió el sábado 5 de octubre.

La ceremonia luctuosa para Ifigenia Martínez inició con un minuto de silencio al interior del recinto, donde fue recibida con aplausos por familiares, amigos y legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Ricardo Monreal propuso a Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, propuso a Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en sustitución de Ifigenia Martínez.

Durante esta misma sesión, también Ricardo Monreal propuso a Dolores Padierna Luna para ocupar el cargo de vicepresidenta de la Mesa Directiva.

“Creo que Sergio (Gutiérrez Luna) ha hecho muy buen trabajo, yo les propongo que él sea el Presidente, y les propongo que Dolores (Padierna Luna) sea la vicepresidenta porque ella participó por la Presidencia”, dijo el diputado.

Por votación a mano alzada, se avalaron las propuestas de la presidencia y vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. A la sesión asistieron 192 legisladoras y legisladores de Morena.

Será en la sesión de este martes 8 de octubre que ambas candidaturas serán propuestas para someterse a la votación del pleno del recinto legislativo de San Lázaro.

Sergio Gutiérrez Luna (Cuartoscuro)

Olga Sánchez Cordero también alzó la mano para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Tras expresar sus condolencias a la familia de Ifigenia Martínez, la diputada Olga Sánchez Cordero levantó la mano para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

No obstante, los morenistas externaron que no cuenta con respaldo porque no ha votado a favor de la reforma al Poder Judicial.

“ No podemos tener gente improvisada en el sistema de justicia, que lleguen a ser jueces y magistrados ; no. ¿Qué tenemos que hacer? Dos requisitos importantes: la elegibilidad y la idoneidad”, se opuso Olga Sánchez Cordero desde junio 2024.