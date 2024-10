La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la muerte de Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa de Directiva de la Cámara Diputados; esto durante La Mañanera del Pueblo de hoy 7 de octubre; “fue su decisión asistir a la toma de protesta”, dijo.

La noticia sobre la muerte de Ifigenia Martínez fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de octubre después de las 22:30 horas; esto solo cuatro días después de haber recibido la banda presidencial de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión.

Ifigenia Martínez se presentó a este protocolo en silla de ruedas y con tanque de oxígeno, además requirió del apoyo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la propia Claudia Sheinbaum para realizar el acto de la entrega de la banda presidencial.

Claudia Sheinbaum recordó a Ifigenia Martínez como una “mujer excepcional” pues explicó que perteneció a la lucha “sufragista”, movilización que tuvo como objetivo impulsar el voto de la mujer en México, el cual se decretó como derecho en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953.

Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que la elección de la primera presidenta de México fue muy importante para Ifigenia Martínez. En ese sentido, aclaró que fue decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados asistir al evento de la toma de posesión.

Tomando en cuenta lo anterior, consideró ”deleznable” la insinuación de haber obligado a Ifigenia Martínez a asistir al protocolo de la toma de posesión en el recinto de San Lázaro; “tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema”, dijo.

“Ifigenia estaba delicada de salud. Me lo informaron en su momento y yo pues obviamente a los familiares les dije que si no era necesario que fuera pues no queríamos exponerla, pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el primero de octubre. Y pues la verdad es que ya serenen sus ánimos”