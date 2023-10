Humilde, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes 27 de octubre que quien llegue como su relevo será mejor que él como presidente.

Así lo señaló este día durante su visita al Estado de México, en donde estuvo presente para inaugurar la planta potabilizadora Madín II, ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Y es que AMLO recordó que solo le quedan 11 meses de mandato, hecho que provocó que unos cuantos presentes gritarán que querían su reelección, sin embargo, este respondió que no .

Ante los gritos de algunos seguidores que pedían su reelección durante su visita al Estado de México, el mandatario nacional les respondió con un rotundo no, pues aseguró ser un firme creyente de las ideas maderistas .

Esto, en alusión a la conocida frase de Francisco I. Madero, “sufragio efectivo, no reelección”, ante las vísperas del fin de su mandato.

En continuidad al tema, AMLO no mencionó un nombre en específico, pero recordó que él “ya entregó el bastón de mando”. Clara referencia a la candidata virtual de Morena para las elecciones 2024.

Indicó que aun le falta por entregar más cosas, pero los once meses que le restan son mucho tiempo para lograrlo. N obstante, mencionó a sus simpatizantes que no había que tenerle apego al poder , por lo que él se retirará al finalizar el sexenio.

AMLO se dijo tranquilo por el fin de su mandato, pues de acuerdo con él “contribuyó” al país, por lo que se encuentra contento con su labor, y “asentó las bases” para la llamada transformación.

Además, otro hecho por el que se señaló feliz y sin ninguna preocupación, es que garantizó que “se continuará con la transformación”, pues apuntó que sabe que así será en 2024.

De igual forma, dijo que sólo en caso de saber que su sucesor o sucesora en la presidencia fuera alguien “sin convicción o deshonesta“ sí estaría algo preocupado”, pero en este caso lo negó y aseguró que su relevó será mejor que él.

“No, ya entregué el bastón de mando y me falta entregar, pero faltan once meses, falta muchísimo tiempo. Yo soy maderista, creo en el lema del sufragio efectivo no reelección. No hay que tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero. Estoy contento porque sé que va a continuar la transformación en nuestro país, no tengo ninguna preocupación. Si estuviese pensando en que quien va al relevo en el país no va a tener convicciones, principios, no va a ser una gente honesta a lo mejor estaría yo algo preocupado, pero no no, va a ser mejor que el actual presidente de México. Está garantizado un buen relevo”.

AMLO