Estamos a prácticamente una semana del Día de las Madres y apenas pasó el día festivo del 1 de mayo Días del Trabajo pero la gente ya se anda preguntando si habrán clases el viernes 9 de mayo y si ello dará pie para disfrutar de un puente vacacional.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cuatro fechas de día festivo para el mes de mayo, hay malas noticias, pues ninguno está relacionado con el Día de las Madres.

Las anunciadas cuatro fechas con días festivos oficiales por parte de la SEP son únicamente:

1 de Mayo: Día del Trabajo

5 de Mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla

15 de Mayo. Día del Maestro

30 de Mayo: Junta de Consejo Técnico Escolar

Aunque el Día de las Madres nunca es un festejo oficial, se sabe que no hay clases porque se realiza un festival escolar.

Es probable que las escuelas realicen el mencionado festival escolar el viernes 9 de mayo y que tengan que acudir aunque no tengan clases.

Por el hecho de haber caído el 10 de mayo en sábado, la SEP no calendarizó el día, no obstante, en los hechos no se descartan los festejos a las mamás en las escuelas de todo el país, tanto públicas como privadas.

SEP no calendariza festejos por el Día de las Madres pero nada impedirá festejos

Ante las celebraciones por el Día de las Madres y a pesar de no haber sido calendarizadas por la SEP, negocios ya se preparan pues muchos de los hijos y familiares celebran a las mamás con regalos como ropa, perfumes, cenas, comidas, viajes y más.

Algunos sitios que también ya se inician a preparar son los panteones, pues no siempre es celebración y algunos usan la fecha para visitar a quienes ya no están con nosotros.

Otros giros de negocios que tendrán un alza en estas fechas son florerías, dulcerías, cosméticos y aunque son criticados, también incrementa la venta de utensilios de cocina.

Día de las Madres: Descongelarán a Denisse de Kalafe para concierto en la CDMX

La cantante Denisse de Kalafe prepara un concierto para el día sábado 31 de mayo a las 19:00 horas con motivo del Días de las Madres.

El espectáculo llamado “Brasicana y Mexileira” se va a llevar a cabo en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, en donceles 26, Centro Histórico, por lo que al caer en sábado no habría problema de empalmarse con otras actividades como las escolares.