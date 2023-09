Gerardo Fernández Noroña, actual vocero de la coordinadora de la defensa de la 4T o candidata de Morena en las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum, cree tener una exclusiva noticia del excanciller, Marcelo Ebrard.

Claudia Sheinbaum designó a Gerardo Fernández Noroña como su vocero tras resultar ganadora en la encuesta madre de Morena, así como en el ejercicio de cuatro casas encuestadoras propuestas por los aspirantes de la contienda.

“El me va a ayudar en la Vocería, y a coordinar a otras voceras y voceros de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación”.

Si embargo, Marcelo Ebrard presentó un documento, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el que argumentó que hubo irregularidades desde el inicio del proceso interno en el partido.

“Las conductas enlistadas incurren en actos totalmente sancionables de acuerdo con lo estipulado en el artículo 53, fracciones a, b, c, f y h de los estatutos vigentes de Morena. Además, encajan en las causales de nulidad contempladas en el artículo 50 del Reglamento de Morena... En resumen, las irregularidades aquí expuestas indican que se trató de un ejercicio parcial en el que ocurrieron acciones graves”.

De hecho, el excanciller informó que su estancia en Morena dependería de la impugnación que realizó para “reponer” la encuesta. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña dijo contar con nueva información en ese sentido.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Marcelo Ebrard tendría asegurado un espacio en la Cámara de Senadores, de acuerdo a los parámetros establecidos al inicio del proceso interno en Morena, PT y Partido Verde.

El ex diputado del PT habló en entrevista para Radio Fórmula de lo anterior, de acuerdo, según dijo, a las conversaciones recientes que sostuvo con la actual candidata de Morena rumbo a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum.

“Yo platiqué con Claudia y me decía que ella está pensando en que sí iba a regresar Ebrard; yo tenía una visión más negra del asunto, pero parece que las conversaciones han dado resultado y él tendría su espacio en el Senado, que lo tendría según el acuerdo que se tuvo”

Gerardo Fernández Noroña habló tras los resultados de la encuesta de Morena que no le favorecieron a Marcelo Ebrard. Entonces el actual vocero de Claudia Sheinbaum calificó como “arrogante” al excanciller.

El exdiputado del PT se dijo “satisfecho” con los resultados y contó una anécdota que vivió con Marcelo Ebrard, a quien se encontró en una ocasión y reconoció por su trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo.

“Como si yo fuera transparente, no me dijo nada, como si yo no existiese. Su actitud era de ‘¿Cómo te atreves tú, mortal, a hacerme un reconocimiento?’”.

Gerardo Fernández Noroña