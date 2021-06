Gabriel Quadri responde a AMLO

Gabriel Quadri, diputado federal electo en el distrito 23 de Coyoacán, respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su conferencia matutina de este 21 de junio, AMLO criticó a Gabriel Quadri por asegurar que desde la Cámara de Diputados buscará cancelar los programas sociales y proyectos de su gobierno.

Ante ello, en su cuenta de Twitter, Gabriel Quadri evitó referirse a la temática de la entrevista, pero sí sobre el personal de Ayudantía.

Quadri acusó a AMLO de nombrar a personal de Ayudantía como titulares de importantes puestos dentro de su administración.

También manifestó que AMLO tiene un menosprecio profundo por el Estado, la administración pública y por todos los mexicanos.

La crítica de Quadri sobre el personal de Ayudantía se dio a raíz de que se diera a conocer que varias personas que pertenecían a esta fueron ascendidos.

El caso más reciente fue el de Estefany Correa, integrante de Ayudantía, quien sería designada próximamente nueva delegada de programas para el Bienestar en la CDMX.

Lo anterior, en sustitución de Cristina Cruz, tras los malos resultados en las pasadas elecciones en la capital.

De acuerdo al portal de Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Estefany Correa actualmente recibe un salario bruto de 126 mil 617 pesos .

Así como Estefany Correa, a la lista de personal de Ayudantía que fueron nombrados titulares de puestos importantes del gobierno de AMLO suman al menos doce personas.

Al respecto, AMLO defendió a los integrantes de la Ayudantía que lograron a ascender a cargos importantes en su gobierno.

Este 21 de junio, AMLO aseguró que los jóvenes de Ayudantía son “honestos” y “preparados”.

En este sentido, dijo que han recibido una formación durante su proceso en la Ayudantía y son promovidos para renovar la administración pública federal.

“¿Qué quieren? Que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno? ¡No! Tenemos que renovar la administración pública, podemos retroceder si no formamos cuadros nuevos, jóvenes para el relevo generacional, pero no, les molesta, no quieren que hagamos ningún cambio”

AMLO