La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira al ex gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien actualmente está preso en Estados Unidos.

Debido a la eventual puesta en libertad de Tomás Yarrington, la FGR solicitó una orden de aprehensión por los señalamientos de un par de delitos que pesan en su contra.

De acuerdo con lo indicado en reportes, fue desde hace más de 2 meses que la dependencia federal emitió su solicitud de orden de aprehensión, que ya respondió una jueza.

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

FGR pidió orden de aprehensión en contra de Tomás Yarrington; jueza la regresó

Al respecto, se indica que la fiscalía pidió desde el 22 de enero, la emisión de la orden para detener a Tomás Yarrington, debido a que es acusado de cometer 2 delitos:

Al respecto, se indica que la fiscalía pidió desde el 22 de enero, la emisión de la orden para detener a Tomás Yarrington, debido a que es acusado de cometer 2 delitos:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Delitos contra la salud

Sin embargo, la jueza titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, devolvió la petición.

Los reportes refieren que la juez regresó la solicitud a la FGR, al señalar que la dependencia federal tiene que encargarse de subsanar “diversas deficiencias existentes”.

Además, Tomás Yarrington interpuso un amparo contra la petición, que fue admitido por el juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

Tomás Yarrington podría salir libre este 2024

Cabe destacar que el ex gobernador de Tamaulipas preso en Estados Unidos, Tomás Yarrington, podría salir del centro penitenciario Thomson, Illinois, a finales de este 2024.

Lo anterior debido a que los representantes legales del ex mandatario detenido por el delito de lavado de dinero, consiguieron cambiar el plazo de la condena que se le dictó.

Originalmente, las autoridades de Estados Unidos determinaron que Tomás Yarrington Rubalcava permaneciera en prisión hasta el mes de diciembre del próximo año.

No obstante, la defensa del ex gobernador logró que la sentencia en su contra se corrigiera, al alegar que no se había contemplado el tiempo que estuvo preso en Italia.

Ante ello, las autoridades de Estados Unidos accedieron a cambiar la fecha de la puesta en libertad, por lo cual sería durante diciembre de 2024 que salga de la cárcel.